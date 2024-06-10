Kene kabusu geri döndü: Sivas'ta beş günde üçüncü ölüm!

Gölova ilçesi Boğazköy'de yaşayan 36 yaşındaki Ş.T'nin vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan Ş.T, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ş.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarına teslim edilen Ş.T'nin cenazesinin, Gölova ilçesi Boğazköy'de toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan yine Sivas'ta dün Merkeze bağlı Olukman köyünde hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki Emre Naçar vücuduna kene yapışmıştı. Tedavi altına alınan Emre Naçar müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Emre Naçar
6 Haziran günü de Gemerek ilçesine bağlı Eşikli köyünde çobanlık yapan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Gülbidin Ekberi, vücuduna kene yapıştıktan sonra kaldırıldığı hastanede can verdi. Yakınlarına teslim edilen Ekberi'nin cenazesi Afganistan'a götürüldü.
Gülbidin Ekberi
(AA)