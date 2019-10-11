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Kenevirden urgan üreten son ustalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 09:24 | Son Güncelleme

Samsun’da yaşayan 86 yaşındaki Fahri Geçim ve 70 yaşındaki Hüseyin Aykurtlu, urgancılık mesleğinin son temsilcileri olarak hayatlarına devam ediyor.60 sene önce 100 kişi olarak kenevir ipi üreticiliğine başladıkları belirten ustalar, günümüzde ise kalan son 2 usta olarak mesleklerini yaşatmaya çalışıyor.

Samsun’da yaşayan 86 yaşındaki Fahri Geçim ve 70 yaşındaki Hüseyin Aykurtlu, urgancılık mesleğinin son temsilcileri olarak hayatlarına devam ediyor.
60 sene önce 100 kişi olarak kenevir ipi üreticiliğine başladıkları belirten ustalar, günümüzde ise kalan son 2 usta olarak mesleklerini yaşatmaya çalışıyor. Kenevirden urgan üreten ustalar, bu alanda yetiştirecek çırak bulamadıklarını ve mesleğin teknolojiye yenik düşerek yok olmaya yüz tuttuğunu belirtti.
Samsun’un Vezirköprü ilçesi Tabakhane Mahallesi’nde yaşayan Fahri Geçim ve Hüseyin Aykurtlu, Samsun’da ipçilik mesleğinde kalan son 2 usta. Türkiye’nin kenevir üretim merkezlerinden biri olan Vezirköprü’de hasadı yapılan kenevirler ilk olarak ıslatılıyor akabinde soyulduktan sonra saatlerce süren belirli işlemlerden geçmesiyle ip haline geliyor. Teknolojinin gelişmesi ile mesleğin yok olduğunu belirten ustalar, naylon ipi üretimi başladığından bu yana mesleğin unutulma noktasına geldiğini söylediler.

5 yaşından beri kenevirden ip üretiyor
Tabakhane Mahallesi’nde ilk olarak 100 kişi ipçilik mesleğinde çalıştığını sonrasında sadece 2 kişi kaldığını ifade eden Fahri Geçim, "1 yaşında yetim kaldım. 5 yaşında ise ipçilik mesleğine başladım. Biz bu mahallede tam 100 kişiydik. Naylondan ip üretimine başlandı ve bu iş bitti. Bizler zamanında Türkiye’nin farklı bölgelerine ip götürüyorduk. Naylonun kilosu şimdi daha ucuz olduğu için insanlar onu tercih ediyor. Bu meslek neredeyse bitti" dedi.

"Vezirköprü ekonomisine büyük katkı yapardı"
Naylon ipler çıktığı için kenevir iplerinin tercih edilmez hale geldiğini vurgulayan Tabakhane Mahalle Muhtarı Kazım Aslan, "Zaten bizim mahallemizde son 2 kişi kaldı. Çırak yetişmiyor. Fahri amca ve Hüseyin amca Samsun’da bu mesleğin son 2 temsilcileri olarak kaldı. Bu kişilerden sonra ipçilik mesleği bitme noktasına gelebilir. Kenevirden ip üretiminin Vezirköprü ilçesinde ekonomik açıdan büyük katkıları vardı. Umarım tekrar yükselişe çıkar" diye konuştu.

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