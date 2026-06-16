Keneyi uzak tutan 4 koku açıklandı: Oturduğunuz yere dökmeniz yeterli

Kenelerden korunmak için yalnızca kimyasal ürünlerin kullanılmasının şart olmadığını belirten uzmanlar, bazı doğal kokuların da etkili olabileceğini söyledi.

Tarçın, biberiye yağı, lavanta yağı ve okaliptüs yağının kenelerin uzak durduğu kokular arasında yer alıyor. Bu ürünlerin özellikle açık alanlarda tercih edilebileceği söylendi.

PİKNİK ALANLARINDA TARÇIN ÖNERİSİ

Araştırmalara göre, keneyi doğal yollarla uzaklaştırmak istiyorsanız bulunduğunuz ortama tarçın serpilebilir. Tarçın çok bilinmese de kenelerin kokusundan dolayı yaklaşmayacağı doğal yöntemlerden biridir. Piknik yapmaya giden vatandaşlar oturdukları yere tarçın serpiştirirse bölgeye kene gelmez.

YAĞ KARIŞIMIYLA DOĞAL KORUMA

Yeşillik alanlarda bulunacak vatandaşlar, biberiye, lavanta ve okaliptüs yağının karıştırılarak maden suyuyla birlikte sprey haline getirilebileceği açıklandı. Hazırlanan karışımın vücuda sıkılması durumunda kenelerin bu kokulardan rahatsız olarak yaklaşmayacağı belirtti.

KAHVE DUMANIYLA HAŞERELERE KARŞI ÖNLEM

Mangal yapılan alanlarda da farklı bir yöntemin uygulanabileceği belirtildi. "Mangal külüne çekirdek kahve serpilebilir. Tüten kahve çekirdeğinin dumanından rahatsız olacakları için keneler ve diğer haşereler mangala yaklaşmaz."

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar ise doğal yöntemlerin destekleyici önlem olarak değerlendirilebileceğini, kene riski bulunan bölgelerde uzun kollu kıyafetler giyilmesi, açık renkli giysilerin tercih edilmesi ve dönüşte vücudun mutlaka kene kontrolünden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle kenenin tutunması halinde bilinçsiz müdahaleden kaçınılması ve sağlık kuruluşlarına başvurulması öneriliyor.