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Kent ablukaya alındı! Polis her yerde onu arıyor

16.01.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de miras nedeniyle çıkan tartışmada 2 kuzeniyle birlikte dayısını öldüren 41 yaşındaki Mehmet Yılmaz, 13 gündür aranıyor. Yılmaz'ın yakalanması için özel ekip kurulurken kent ablukaya alındı. Yılmaz'ın kentten ayrılma ihtimali karşı hava yolu, demir yolu ve kent giriş-çıkış noktalarında kimlik çalışmaları yapılıyor.

Kent ablukaya alındı! Polis her yerde onu arıyor

Kayseri'de 3 Ocak'ta meydana gelen olayda 41 yaşındaki Mehmet Yılmaz, miras nedeniyle çıkan tartışmada kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz ile dayıları Serdar Yılmaz'ı silahla vurarak öldürdü. 13 gündür aranan Yılmaz için özel ekip kurulurken kent ablukaya alındı.

BELİNDEN ÇIKARDIĞI SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Olay, 3 Ocak'ta Melikgazi ilçesi, Hunat Mahallesi, Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Yılmaz, kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz ile miras nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen Mustafa Akbulut'a da yerden seken mermi isabet etti.

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OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Seyit ile Gaffar Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Serdar Yılmaz ile Mustafa Akbulut da ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Serdar Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Yılmaz ise olay yerinden kaçtı. Kayseri Devlet Hastanesi morgunda otopsileri tamamlanan iki kardeş ve dayıları, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan ilçesinde bulunan Karahüyük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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YILMAZ İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Kaçan Mehmet Yılmaz, 13 gündür her yerde aranıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yılmaz'ın yakalanması için özel ekip kurdu. Ekipler, yüz yüze yapılan görüşmelerle Yılmaz'ın izini sürüyor. Yılmaz'ın kentten ayrılma ihtimali karşı hava yolu, demir yolu ve kent giriş-çıkış noktalarında kimlik çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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