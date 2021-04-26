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Kentin simgesi Sakarya Köprüsü'nde yürek sızlatan görüntü!

26.04.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da onlarca gencin alkol ve uyuşturucu içerek kendini kaybettiği kentin simge bölgesi olan Sakarya Köprüsü'nde güvenlik güçlerinin müdahalelerine rağmen her gün aynı manzarayla karşılaşılıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte fark edilen gençlerin ayakta duramadığının, kustuğunun ve baygınlık geçirdiğinin görülmesi yüreklere acı veriyor.

Kentin simgesi Sakarya Köprüsü'nde yürek sızlatan görüntü!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şehrin simgesi olan Eski Sakarya Köprüsü, son günlerde çok acı görüntülere sahne oluyor. Köprünün bulunduğu bölgede yaşayan bazı şahıslar, vatandaşların korkulu rüyası oldu. Sakarya denince akla ilk gelen simgelerden biri olan köprünün altında her gün onlarca genç uyuşturucu madde içip kendini kaybediyor.

BAĞIMLILAR MESKEN TUTTU

Gençlerin ibretlik görüntüler oluşturduğu anlar ise saniye saniye kaydedildi. Daha öncelerinde birçok kez şikayet konusu olan ve uyuşturucu bağımlılarının adeta mesken tuttuğu bölgeye kolluk kuvvetleri hemen hemen her gün müdahalede bulunsa da acı manzara değişmiyor.

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AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKİYORLAR

Kaydedilen görüntülerde; uyuşturucu kullanan bir gencin ayakta durmakta zorluk çektiği anlar yer aldı.

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İHA

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