Kenya'da gizemli hastalık paniği! 95 kız öğrenci hastaneye kaldırılmıştı... Testlere rağmen teşhis konulamadı

Kenya'nın Nairobi'nin 374 kilometre kuzeybatısında bulunan Aziz Theresa'nın Eregi Kız Lisesi'nde 95 kız öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bölge eğitim yetkilisi Bonface Okoth, yaptığı basın açıklamasında, hastalık nedeniyle 95 öğrencinin bacaklarının felç olduğunu ve çoğunun yürüyemez hale getirdiğini belirtmişti.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Susan Nakhumicha, öğrencilere şimdiye dek yapılan 5 testte hiçbir bulguya rastlayamadıklarını ve daha fazla inceleme için ek örneklerin başkent Nairobi'deki tesislere gönderildiğini ifade etti.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde felç ve titreme gibi rahatsızlıklarının olduğu görülen öğrencilerin okuduğu Eregi Kız Lisesi'nde eğitimin sürdürülmesi tartışmalara yol açtı. Çoğu veli çocuklarını okuldan alırken, bakanlık yetkilileri ise eğitimin devam etmesini istedi.

Anne ve babaların hastanedeki endişeli bekleyişleri sürerken, bazı uzmanlar rahatsızlığın öğrencilerin vücudundaki elektrolit seviyesindeki dengesizlikten kaynaklanmış olabileceği yorumunu yaptı. (AA)