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Kenya'daki açlık tarikatı soruşturmasında ölü sayısı yükseliyor!

13.05.2023 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya'da açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri vaadiyle insanları kandıran tarikata ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 22 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam can kaybı 201'e yükseldi.

Kenya'daki açlık tarikatı soruşturmasında ölü sayısı yükseliyor!

Kenya'da tuttukları ölüm orucu nedeniyle öldüğü tespit edilen kişilerin sayısı 201'e çıktı.

Müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan "açlık tarikatı" soruşturmasında toplu mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldı.

Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını ve ceset sayısının 201'e yükseldiğini açıkladı.

Onyancha, gözaltına alınanların sayısının 26'ya yükseldiği bilgisini paylaştı.

Tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 610 kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

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Öte yandan organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşılmıştı.

Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kenya tarikat

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