Kenya, Somali sınırını süresiz kapattı

Kenya Somali ile olan sınırını süresiz kapatarak seyahat yasağı getirdi.

Kenya medya kaynaklarının verdiği bilgiye göre, hükümet komşu ülke Somali ile 4 sınır kapısından biri olan Lamu County sınırını süresiz olarak kapattı ve bu süreçte sınır ticaretine de yasaklama getirildi.

Somalili hükümet yetkilileri haftalar önce Kenya’ya giriş yapmayı reddetmiş, JKIA Jomo Kenyatta Uluslararası Havaalanı’nda gözaltına alınan yetkililer daha sonra Mogadişu’ya geri gönderilmişti. Kenya’da Wajir Count sınır kapısında kontrol edilen ve Mogadişu’dan gelerek Nairobi’de kalmak üzere gelen ziyaretçilere çifte güvenlik kontrolü yapmıştı.

Somali sınır dışı edilen yetkililer konusunda aynı türde cevap vermek yerine Kenya’ya konuların barışçıl yollarla çözülmesi konusunda çağrıda bulunmuştu.

