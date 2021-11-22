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Kenya'da koronavirüs aşısı olmayanlara kamu hizmeti verilmeyecek

22.11.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kawge, 21 Aralık'tan itibaren iki doz Covid-19 aşısı olmayanların toplu taşımadan faydalanamayacağını ve resmi binalara giremeyeceğini söyledi.

Kenya'da koronavirüs aşısı olmayanlara kamu hizmeti verilmeyecek

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kawge, 21 Aralık'tan itibaren iki doz Covid-19 aşısı olmayanların toplu taşımadan faydalanamayacağını ve resmi binalara giremeyeceğini söyledi.

Bakan yasağın, otobüsler, taksiler, trenler ve iç hat uçuşları için geçerli olacağını belirtti.

Hastane ve hapishane ziyaretleriyle, eğitim, göç ve vergi amaçlı resmi bina ziyaretleri de yasak kapsamında olacak.

Kenya nüfusunun yüzde 10'undan daha azı iki doz Covid aşısı oldu.

Resmi verilere göre Kenya aldığı 10,7 milyon doz aşının sadece yüzde 6,4'ünü yaptı.

Ancak yine resmi verilere göre ülkedeki Covid vaka sayısı görece düşük. Reuters haber ajansına göre ülkede günde ortalama 59 yeni vaka bildirimi yapılıyor.

15 yaşından büyükler aşılanabilecek

Sağlık Bakanı Kagwe'nin duyurusu, seyahat ve sosyalleşmenin, dolayısıyla vakaların artma riskinin bulunduğu Noel tatili dönemi öncesi aşılamayı artırma girişimi olarak görülüyor.

Hükümet Aralık ayı sonuna kadar 10 milyon kişiyi aşılamayı amaçlıyor.

Ancak bu nüfusun sadece yüzde 20'si dolayında. Bu da nüfusun çok büyük kısmının kamu hizmetlerinden mahrum kalmasına yol açabilir.

Ancak Kagwe, bahsettiği önlemlerin daima sıkı bir şekilde uygulanmayabileceğini söyledi.

Kenya'da yayın yapan Standard gazetesine göre Bakan, "Kenyalılara 21 Aralık'a kadar aşı olmaları için süre verdik. Bu önlemleri aldık ama uygulama bireylere bağlı olacak" dedi.

Kenya'da Salı gününden itibaren 15 yaşından büyükler Pfizer-BionTech aşısı olabilecek.

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