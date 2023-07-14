Kerberos laneti başladı! Havada 48, karada 60 dereceye varan sıcaklar... Birçok ülke alarmda!

'El Nino'nun oluşturduğu ekstrem meteorolojik koşullar tüm dünyayı kıskacı altına almış durumda. Uzmanlar 'El Nino'nun en önemli etkisini aşırı hava olaylarının yaşanması olarak gösteriyor. Tüm dünyadan rekor üzerine rekor sıcaklık haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Kerberos sıcak hava dalgası alarmı verildi. İtalya'da 10 şehirde kırmızı alarm verildi.

Türkiye'de de sıcaklıkların rekor kırması bekleniyor. İstanbul için en son 2000 yılında ölçülen 40.8 derecelik sıcaklık rekorunun bu hafta sonu kırılabileceği söylendi.

KERBEROS LANETİ...

Dünya Kerberos alarmı verdi. İspanya, Fransa, Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye'nin birçok yerinde kavurucu sıcaklıklar ölçülüyor.

İtalya'da 48.8 dereceye çıkan hava sıcaklıkları yüzünden Roma, Bologna ve Floransa'nın da aralarında bulunduğu 10 şehir için kırmızı alarm verildi. Salı günü İtalya'da 44 yaşındaki bir işçinin Milano yakınlarındaki Lodi kasabasında sıcaktan öldüğü açıklanmıştı. İtalyan siyasetçi Nicola Fratoianno vatandaşları, 'dayanılmaz bir sıcak hava dalgası ile karşı karşıyayız' notuyla uyardı.

Aşırı sıcak hava koşullarının hafta sonuna kadar devam etmesi beklenirken Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da sıcaklıkların 36 dereceye kadar ulaşabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Prag'daki mevsim normalleri sıcaklıkları Temmuz ayı için 24 derece dolaylarında.

İspanya'da da durum aynı. 45 dereceyi aşan sıcaklıklar gece saatlerinde bile 25 derecenin altına düşmedi. Copernicus Sentinel tarafından kaydedilen bir uydu görüntüsünde Extremadura bölgesindeki kara sıcaklığının Salı günü 60C'ye ulaştığı görüldü.

Sıcaklıkların Cuma günü zirve yapacağını düşünülürken, birçok meteoroloji birimi güney Avrupa'nın büyük bir bölümünde sıcaklıkların 45'li dereceler dolayında veya daha yüksek seviyelerde görülebileceğini söylüyor.

Yunanistan'da da aşırı sıcaklar yüzünden Çalışma Bakanlığı Kerberos için önlemler aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada kalp hastalıkları gibi hassas tıbbi kondisyonları olanların uzaktan çalışabileceği söylendi. Ayrıca hassas sağlık durumları olmayanlar için de çalışanlara özel izin verilebileceği aktarıldı.

ARAZİ YÜZEYİ HAVADAN DAHA SICAK

Avrupa Birliği Uzay Ajansı (ESA), Avrupa tarihindeki en yüksek sıcaklığın 11 Ağustos 2021'de Sicilya'nın Floridia kasabasında 48.8°C olarak ölçüldüğünü belirterek gelecek günlerde bu rekorun kırılabileceğini öngördü. ESA uydu ile Dünya'dan yayılan gerçek enerji miktarını ölçerek arazi yüzeyi sıcaklığını elde ettiklerini ifade ederek arazi yüzeyi sıcaklığının hava sıcaklığından daha fazla olduğunu belirtti.

Bilim insanlarının arazi yüzeyi sıcaklıklarını baz aldıklarını belirten ESA, bu hafta sonunda İspanya’da hava sıcaklıklarının bile 44 dereceye ulaşmasının beklendiğini ve ‘arazi yüzeyi sıcaklıklarının’ İtalya'nın Roma kentinde 46°C'ye ulaşırken, İspanya'nın Madrid ve Sevilla kentlerinde sırasıyla 46 ve 47°C'ye ulaştığını kaydetti.

SICAKLIK REKORLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

ESA halihazırda bir iki hava sıcaklığı rekorunun şimdiden kırıldığını vurgulayarak "Küresel sıcaklığın daha da artması ve daha fazla hava rekorunun kırılması bekleniyor" açıklamasını yaptı.

ESA, son yapılan bir bilimsel çalışmaya göre Avrupa’da geçen yaz 60 binden fazla kişinin sıcak hava sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtip "Bu yaz muhtemelen daha kötü olacak. Kızıl Haç, yerel halkı ve turistleri son derece dikkatli olmaya ve yüksek sıcaklıklara karşı en savunmasız olanlara dikkat etmeye çağırdı" dedi.

KERBEROS'TAN TÜRKİYE DE NASİBİNİ ALACAK!

'Kerberos' sıcak hava dalgası Avrupa'nın yanında Türkiye'yi de oldukça olumsuz etkiliyor. Özellikle hafta başından bu yana sürekli artış eğiliminde olan sıcaklıkların hafta sonuna doğru tavan yapması bekleniyor.

İstanbul'da bugün ve yarın 35-36'lı derecelerin görülmesi beklenirken, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'de ise sıcaklıkların 38-39 derecelerde olacağı tahmin ediliyor. İç Ege bölgesinde 40 derecelerin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklar konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Antalya'nın 43 derece olması beklenirken Adana ve Aydın'da ise sıcaklıkların 44 derecelere ulaşması öngörülüyor.

BAKAN KOCA'DAN DA SICAKLIK UYARISI GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Sıcak çarpması ciddi bir klinik durumdur. Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpmasında yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz." demişti.

