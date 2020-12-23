HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Keşif yapıldı! Pınar'ı nasıl öldürdüğünü böyle anlattı

Keşif yapıldı! Pınar'ı nasıl öldürdüğünü böyle anlattı

23.12.2020 15:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Keşif yapıldı! Pınar'ı nasıl öldürdüğünü böyle anlattı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandıkları dava kapsamında olay yeri olan bağ evinde keşif yapıldı. Afyonkarahisar Cezaevi'nden jandarmalar eşliğinde getirilen 2 kardeş, mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayıp, olay günü yaşananları göstererek anlattı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PINAR'IN AİLESİNİN AVUKATI KEŞİF İSTEDİ

Soruşturma sonunda evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 9 Aralık günü görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu.

3ffd33551284d7b265f039dbf9f56f82

Mahkeme heyeti de katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması ile olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi eşliğinde 22 Aralık günü, keşif yapılmasına karar verdi. Ancak dün yapılması planlanan keşif, tutuklu sanıkların Afyonkarahisar Cezaevi'nden getirilmemesi nedeniyle bugüne ertelendi.

TUTUKLU SANIK KARDEŞLER GETİRİLDİ

Sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, bugün jandarmalar eşliğinde vahşetin yaşandığı Muğla'nın Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evine getirildi. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu keşfe, öldürülen Pınar Gültekin'in ailesi, psikolojik yıkım yaşamamaları için getirilmedi. 2 sanık, olay yerinde mahkeme heyetinin sorularını yanıtlayıp, olay günü yaşananları anlattı. Bağ evinde keşif için bir varil ile bir palet de hazır bulunduruldu.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Koronavirüsten ölen doktorun ardından dram çıktıKoronavirüsten ölen doktorun ardından dram çıktı
11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

İzmir'de ilginç olay! 'Sokak benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İzmir'de ilginç olay! Sokağı tel örgüyle kapattı

Sosyal medyadan tanıştıkları zengin iş adamlarını sahte sterlin ile dolandırdılar

Zengin iş adamlarına hayatlarının şokunu yaşattılar

Kastamonu'da koronavirüsten ölen doktorun ardından dram çıktı

Koronavirüsten ölen doktorun ardından dram çıktı

Aydın’da 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi

Aydın'da deprem

İntihar girişiminde saçlarını tarayıp poz vermişti! Aile dramı ortaya çıktı

İntihar girişiminde saçlarını tarayıp poz vermişti! Aile dramı ortaya çıktı

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yargılanmasına başlandı

Gezen ve Akpınar'ın yargılanmasına başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.