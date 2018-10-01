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'Keşke ben ölseydim' dedi ama...

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

Avcılar’da eşi Fatoş Mutlugüneş’i öldüren, kayınvalidesi Sabiha Bayram'ı ise yaralayan Tanju Mutlugüneş'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, "Pişmanım keşke ben ölseydim" dedi. Öldürülen kadının avukatı, "Ne olur haksız tahrik indirimi uygulanmasın. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye yalvarmıştı

'Keşke ben ölseydim' dedi ama...

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Tanju Mutlugüneş ve taraf avukatları hazır bulundu. Son savunmasını yapan sanık Mutlugüneş “Olayı tasarlayarak gerçekleşirmiş olmam söz konusu değildir. Kendi kafama ateş etmem de olayı başka bir mecraya çekmeye yönelik değildir. Olaydan dolayı pişmanım. Keşke olmasaydı. Eşimin yerine ben ölseydim" dedi.

'HAKSIZ TAHRİK' UYGULANMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mutlugüneş'i "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mutlugüneş'i, müşteki Sabiha Bayram'ı "Kasten yaralama" suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığı "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığa "İyi hal" ve "Haksız tahrik" indirimi de uygulamadı, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi. Karar oy birliğiyle alındı.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Avcılar’da 2017 yılında şüpheli Tanju Mutlugüneş, ailevi sorunlar yaşadığı eşi Fatoş Mutlugüneş ve kayınvalidesi Sabiha Bayram ile tartıştı. Tartışma sonrasında şüpheli Tanju Mutlugüneş yanında taşıdığı 9 mm çaplı tabanca ile eşi Fatoş Mutlugüneş’i kafasından ve vücudunun değişik bölgelerinden vurmak suretiyle öldürdü. Aynı silahla kayınvalidesi müşteki Sabiha Bayram’ı da ateş etmek suretiyle yaralayan Tanju Mutlugüneş aynı silahla kendisinin kafasından vurarak intihara teşebbüs etti. Fatoış Mutlugüneş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Sabiha Bayram ile Tanju Mutlugüneş ise hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından 6 Mart’ta ifadesi alınan Tanju Mutlugüneş, “Benim telefon bayiliğim vardır. Bitişik iş yerini de kadın kuaförü olarak eşimin talebi üzerine açmıştım. Ancak arada geçen zaman içerisinde eşim işyerini açmamaya başladı. Kayınvalidem de sürekli aile işlerimize karışmaktaydı. Bu nedenle ailevi sorunlar yaşıyorduk. Olay gününe ilişkin hiçbir şey hatırlamıyorum. Olayda kullandığım tabancamın ablamın eşi olan enişteme ait olduğu söyleniyor ama onu da hatırlamıyorum. Olayın oluşuna ilişkin söyleyebileceğim başka bir şey yoktur. Atılı suçlamalara ilişkin söyleyeceğim herhangi bir şey yoktur. Çünkü bilmiyorum" dedi.

İfadesinin ardından Tanju Mutlugüneş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tanju Mutlugüneş’in "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Silahla yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarında da 4,5 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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Fatoş Mutlugüneş kadın cinayeti cinayet Tanju Mutlugüneş

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