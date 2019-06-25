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Keşmirli gazeteci 27 yıl önce açılan davadan gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 17:43 | Son Güncelleme

Gazeteci Ghulam Jeelani Qadri, 1992 yılında kendisi dahil 9 gazeteciye açılan dava sebebiyle gözaltına alındı

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde gazetecilik yapan Gulam Celani Kadri'nin, 27 yıl önceki bir davada isminin yer alması nedeniyle dün akşam gözaltına alındığı bildirildi.

Srinagar kentinde Urduca yayın yapan günlük bir gazetenin sahibi olan 62 yaşındaki Kadri'nin, 1992 yılında ülkede uygulanan terörle mücadele yasası kapsamında açılan bir dava nedeniyle emniyet güçleri tarafından dün akşam evinden alındığı belirtildi.

Davanın, artık yayınlanmayan yerel gazete "Cemmu ve Keşmir Haber"de çalışan, Kadri dahil 9 gazeteci hakkında, gazetede Keşmirli direnişçilerin basın bildirilerini yayınladıkları iddiasıyla açıldığı kaydedildi.

Kadri'nin tutuklanmasıyla ilgili AA muhabirine konuşan Keşmir Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nasır Genai, 62 yaşındaki bir gazetecinin, 27 yıl önceki bir dava sebebiyle tutuklanmasını "göz korkutma girişimi" şeklinde tanımladı.

Kadri'nin kardeşi Murifat Kadri de yaptığı açıklamada, ağabeyine yapılan muamelenin eziyet olduğunu belirterek, "Polis, ağabeyimin 1992 yılında açılan bir davadan kaçtığını iddia ediyor ama ağabeyim bu sürede her gün işine gidip geldi. Kaçan kişi böyle yapar mı?" diye konuştu.

Srinagar şehri emniyet birimlerince yapılan açıklamada ise Kadri'nin özel yetkili mahkeme tarafından çağrıldığı ancak 62 yaşındaki gazetecinin iş birliğine yanaşmadığı ileri sürüldü.

1995 yılında yürürlükten kaldırılan terörle mücadele yasası kapsamında gözaltına alınan Kadri'nin mahkemesinin 31 Temmuz'da görüleceği belirtildi.

Davada ismi geçen 9 gazeteciden 3'ünün artık hayatta olmadığı belirtilirken, 2 gazetecinin ise yerel meclis üyeliği yapması dikkati çekiyor.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet özelliği taşıyor. Pakistan ise kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
cemmu ve keşmir gazeteci Hindistan tutuklama

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