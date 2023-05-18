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Khloé Kardashian kırışıklıkları için kullandığı ucuz ve kolay yöntemi paylaştı! "Her gece uyguluyorum"

18.05.2023 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Khloé Kardashian, özel hayatı ve görünümü ile ilgi çeken Kardashian kardeşler arasında yer alıyor. 38 yaşındaki Khloé Kardashian'ın verdiği kilolara rağmen gergin cilde sahip olduğu görülüyor. Khloé Kardashian, güzelliği için uyguladığı ucuz bakım sırlarını paylaştı. Kırışıklarını geçirmek için kullandığı ürün hayranlarını şaşırttı.

Khloé Kardashian kırışıklıkları için kullandığı ucuz ve kolay yöntemi paylaştı! "Her gece uyguluyorum"

38 yaşındaki iki çocuk annesi Khloé Kardashian, kendine has stili ve Kardashian kardeşlerden ayrılmasını sağlayan sarı saçlarıyla dikkat çekiyor. Diğer kardeşlerine göre daha farklı bir görünümü olan Khloé'de güzelliğine oldukça önem veriyor. Ancak başarılı bir girişimci olmasına rağmen pahalı güzellik bakımlarına para harcamaya inanmıyor. Yıllar içindeki çarpıcı dönüşümü, güzellik rutininde hayati hale gelen uygun fiyatlı hileleri kullanımının bir kanıtı olarak görülüyor.

KIRIŞIKLIKLARI İÇİN HER GECE UYGULUYOR

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Vazelin, pahalı makyaj temizleyicilerin yerini etkili bir şekilde alabilir ve yüzünüzden rimel ve göz kalemini zahmetsizce çıkarabilir. Ayrıca, göz kapaklarınızın hassas cildinde kullanılabilecek kadar naziktir, beslenme ve nemlendirme sağlar.

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Khloé, gözlerinin etrafındaki yumuşak ve nemli cildi korumak için bu bütçeye uygun güzellik ürününü cilt bakımı rutinine dahil ettiğini açıkça itiraf ediyor. “Her gece göz çevreme vazelin sürüyorum. Kırışıklıklara falan yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekten ucuz ve kolay," dedi.

GÜNEŞ KREMİNİ AKSATMIYOR

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Güneş kremi kullanmak, kırışıklıkları önlemeye yardımcı olduğu için uzun vadede pürüzsüz ve genç bir cildi korumak için çok önemlidir. Ancak günde sadece bir kez güneş kremi sürmek yeterli değildir. Aslında, uzmanlar her iki ila üç saatte bir yeniden uygulanmasını tavsiye ediyor.

Khloé Kardashian, cilt bakımı rutininin bir parçası olarak kullanımına öncelik vererek, evinden güneş kremi sürmeden asla çıkmadığını doğruluyor. “Bütün arabalarımda güneş kremi var." dedi . "Ayrıca arabadayken ellerime güneş kremi sürmeyi çok seviyorum. Güneş lekesi olmasını istemiyorum" diye ekledi.

KAHVESİNE KOLAJEN KATIYOR

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Düzenli olarak kolajen almak cildinizin genel kalitesini potansiyel olarak artırabilir ve yaşlanma belirtilerini geciktirmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bazı kollajen formları alerjik reaksiyonları tetikleyebileceğinden, önceden sağlık uzmanınıza danışmanız önemlidir. Khloé Kardashian, sabah kahvesine kolajen ekleme alışkanlığı olduğunu söylüyor.

MAKYAJINI ÇIKARMAK İÇİN DOĞAL ÜRÜNLER KULLANIYOR

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Khloé, cildini temizlerken geleneksel makyaj temizleyicilere kıyasla daha nazik alternatifler kullanma tercihini açıkça paylaşıyor. “Makyajımı çıkarmak için ya bebek yağı ya da hindistancevizi yağı kullanıyorum” dedi.


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