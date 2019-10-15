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Kıbrıs gazileri KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı istifaya çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 09:46 | Son Güncelleme

ERZURUM'da Kıbrıs gazileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama nedeniyle tepki gösterdi.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da Kıbrıs gazileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama nedeniyle tepki gösterdi. Gaziler, Akıncı'ya istifaya çağırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terör koridorunu yok etmek ve bölgeye huzur ve barışı getirmek amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabından "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" değerlendirmesinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya gazilerden sert tepki geldi. Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi'nde toplanan Kıbrıs gazileri, Akıncı'yı bu açıklamasından dolayı kınadı. Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, 1974 yılında düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın bölgeye barış ve huzur getirmesi amacıyla yapıldığını hatırlatarak, bugün Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın da aynı ruhla yapıldığını söyledi. Mesci, "Emperyalist ülkelerin açıklamalarından çok Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüyle verilmiş bir makamda Türkiye'yi haksız gören bir cumhurbaşkanının söylemleri hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve özellikle de biz Kıbrıs gazilerini derinden yaralamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatıyla ilgili açıklamalarını kınadıklarını belirten Başkan Mesci, şunları söyledi:

"20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a barış getiren Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtaran Türkiye'yi terör örgütleriyle diyaloga davet etmek basiretsizlik ve saygısızlıktır. Akıncı'nın Kıbrıs Barış Harekatı ve Suriye'de terör örgütlerine karşı gerçekleştirmekte olduğu Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak yazdıklarını kınıyor, derhal Türkiye Cumhuriyeti'nden ve Kıbrıs halkından özür dilemesini bekliyoruz. Yunanistan'ın enosis hayalini Akdeniz'in karanlık sularına ebediyete kadar gömen Mehmetçik, bugün de hemen sınırımızın dibinde var olan terör örgütlerini o bölgenin kızgın kumlarına gömecektir."

Başkan Mesci, açıklamasını KKTC'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kendi sesinden okuduğu 'İki Bayrağım Var' şiiriyle sonlandırdı. Başkan Mesci ve Kıbrıs gazileri, Akıncı'nın bir an evvel görevden istifa etmesini istedi.

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