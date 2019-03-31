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Kıbrıs gazisi üniformasını giyip oy kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

KIBRIS Barış Harekatı'nda Beşparmak Dağları'nda ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten ve zirvede kalmasıyla bilinen tankın Van'ın Erciş ilçesinde hayatını sürdüren nişancısı Abdulkadir Kurt (66), gazi üniformasını giyerek oy kullanmaya geldi.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- KIBRIS Barış Harekatı'nda Beşparmak Dağları'nda ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten ve zirvede kalmasıyla bilinen tankın Van'ın Erciş ilçesinde hayatını sürdüren nişancısı Abdulkadir Kurt (66), gazi üniformasını giyerek oy kullanmaya geldi.

Van'daki oy kullanma işlemi sırasında renkli görüntüler yaşandı. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda düşman tahkimatını püskürten ve Beşparmak Dağları'nın zirvesine çıkmasıyla bilinen tankın nişancısı Kurt, oy kullanmaya gazilik üniformasını giyerek geldi. Heyecanlı olduğu gözlenen Kurt, oyunu ilçe merkezinde bulunan Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu'nda kullandı. 10 çocuğunun olduğunu anlatan Kurt, hepsini de okuyup vatana, millete hayırlı bireyler olduğunu, kullandıkları oyların da vatan hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

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