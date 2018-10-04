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Kıbrıs'ı sarsan peş peşe iki skandal! Kadınların çıplak görüntülerini çekip…

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 12:07 | Son Güncelleme

Kıbrıs arka arkaya yaşanan bu iki olayla sarsıldı. Yeni çalışmaya başladığı otelde tuvalete giren kadınların fotoğraflarını gizlice cep telefonuna çeken teknisyen ve doktor odasına gizli kamera koyup kadınları soyunurken kaydeden kantinci…

Kıbrıs'ı sarsan peş peşe iki skandal! Kadınların çıplak görüntülerini çekip…

İlk olay Girne’deki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Kıbrıs Postası’nın haberine göre otelde teknisyen olarak çalışan Serkan K.'nin sık sık kadınlar tuvaletine girdiği çalışanlar tarafından görüldü. Serkan K., yine kadınlar tuvaletine yönelince bu kez kadınlar tarafından fark edildi.

Olay otel yönetimine bildirildi. Bunun üzerine güvenlik kameraları izlendi. Serkan K.'nin tuvalete giren kadınların cep telefonu ile fotoğraflarını çektiği belirlendi. Zanlının cep telefonunda iki kadının tuvalet içerisinde çekilmiş 8 fotoğrafı bulundu. Kadınların şikayeti üzerine Serkan K., ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından tutuklandı.

KANTİNCİ DE RÖNTGENCİ ÇIKTI

Lefkoşa’da özel bir hastanede kantincilik yapan V.T.’nin ise hem hastanede görevli bir genel cerrahın odasına, hem de kantine gizli kamera yerleştirerek bazı kadınların görüntülerini kaydettiği ortay çıktı. Doktorun kamerayı fark etmesiyle ortaya çıkan olayda, soyunan personel ve hastaların görüntülerini çektiği belirlendi.

“Özel hayatın gizliliği” ve “kişinin hürriyetine saldırıda bulunma” suçlarından tutuklanan ve dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı V.T. hakkında soruşturma amaçlı olarak 3 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

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