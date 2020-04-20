Kıbrıs 'Kapalı Maraş'ın hikayesi

Askeri bölge olarak kapatılan ve yüksek güvenlik önemleri ile donatılan Maraş 1974 yılından önce adeta bir turizm cenneti konumundaydı. Hollywood yıldızlarının uğrak yeri olan Maraş, lüks arabalar, dönemin teknolojinin çok ilerisinde olan ürünler ve 7 yıldızlı ilk otel ile cennetten sunulan bir kare gibiydi. Terk edilen turizm cenneti Maraş'a göz atmaya ne dersiniz?
Turizm sektörünün dinamosu durumundaki Maraş bölgesi 1970'li yıllarda Hollywood yıldızları tarafından sıklıkla ziyaret ediliyordu. Ünlüler arasında Marliyn Monroe, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch ve Brigitte Bardot gibi birbirinden popüler sanatçılar yerini almıştır. Lüks tatil anlayışının merkezindeki Maraş'ta İngiliz Kraliyet ailesi tarafından yapılan Golden Sands Hotel dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli olarak biliniyor.
1970'li yıllarda kendi içerisinde bir medeniyet olan Maraş bölgesinde iş yerleri, eğlence merkezleri, müzeler, sinema ve tiyatro salonları, banka ile spor tesisi bulunuyordu. Bölgenin kendi içerisinde ulaşımı sağlamak için raylı sistem oluşturulmuştur. Kendine has parametreleri olan bölgenin içinde 469 ev, 143 resmi daire, 9 kilise, türbe ve mezarlık ile 8 okul yer alıyordu.
1974 yılından önce Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, 13 Ağustos 1974'ten sonra İkinci Kıbrıs Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir. Şu anda ise Kıbrıs'ı ikiye ayıran "Yeşil Tampon" bölgesi olarak belirlenmiş ve sivil dolaşıma kapatılmıştır.
Bölgede yaşayanlar o kadar acil bir şekilde mekanlarını terk etmek zorunda kalırlar ki eşyalarını toplamaya bile zaman bulamadılar. Bu nedenle Kapalı Maraş bölgesinde her şey insanların bıraktığı gibi duruyor. Tampon bölge halindeki Kapalı Maraş, Birleşmiş Milletler ve Türk askerlerinin denetiminde olan, tamamen toplumsal hayattan izole edilmiş bir konumdadır.
Giriş ve çıkışlar için kısıtlı izin verilirken kişilerin fotoğraf çekmesi bile yasaklanmıştır. Bölgenin içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri için özel olarak tahsis edilen bir ordu evi ve kız öğrenci yurdu yer alıyor. 2016 yılına kadar turistlerin Maraş İkon Kilisesine ziyaretine izin verilirken; bu tarihten sonra bu konuda da yasak getirilmiştir. Askeri kartı olanlar, yurtta kalan öğrenciler ve kayıtlı taksiler haricinde böyle giriş kesinlikle yasaktır. Aynı zamanda bölgeye giriş yapanların belirlenen hız sınırına uyması gerekir.