Kıbrıs 'Kapalı Maraş'ın hikayesi

Askeri bölge olarak kapatılan ve yüksek güvenlik önemleri ile donatılan Maraş 1974 yılından önce adeta bir turizm cenneti konumundaydı. Hollywood yıldızlarının uğrak yeri olan Maraş, lüks arabalar, dönemin teknolojinin çok ilerisinde olan ürünler ve 7 yıldızlı ilk otel ile cennetten sunulan bir kare gibiydi. Terk edilen turizm cenneti Maraş'a göz atmaya ne dersiniz?

HOLLYWOOD YILDIZLARININ İLK TERCİHİ

Turizm sektörünün dinamosu durumundaki Maraş bölgesi 1970'li yıllarda Hollywood yıldızları tarafından sıklıkla ziyaret ediliyordu. Ünlüler arasında Marliyn Monroe, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch ve Brigitte Bardot gibi birbirinden popüler sanatçılar yerini almıştır. Lüks tatil anlayışının merkezindeki Maraş'ta İngiliz Kraliyet ailesi tarafından yapılan Golden Sands Hotel dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli olarak biliniyor.

YALNIZCA TURİZM DEĞİL MÜKEMMEL BİR YAŞAM YERİ

1970'li yıllarda kendi içerisinde bir medeniyet olan Maraş bölgesinde iş yerleri, eğlence merkezleri, müzeler, sinema ve tiyatro salonları, banka ile spor tesisi bulunuyordu. Bölgenin kendi içerisinde ulaşımı sağlamak için raylı sistem oluşturulmuştur. Kendine has parametreleri olan bölgenin içinde 469 ev, 143 resmi daire, 9 kilise, türbe ve mezarlık ile 8 okul yer alıyordu.