HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kıbrıs 'Kapalı Maraş'ın hikayesi

Kıbrıs 'Kapalı Maraş'ın hikayesi

İLGİNÇ HABERLER  | 20.04.2020 11:30 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan; devrinin en görkemli bölgesi, şimdilerin "Hayalet Şehiri" Maraş 43 yıldır kapalı durumda. 1973-1974 yılları arasında dünyanın en lüks turizm merkezlerinden biri olan Maraş, terk edilen görüntüsü ile gizemini koruyor. Yunanca ismi Varosha olan Maraş, şu an tampon bölge olarak stratejik bir öneme sahip.

Kıbrıs 'Kapalı Maraş'ın hikayesi

Askeri bölge olarak kapatılan ve yüksek güvenlik önemleri ile donatılan Maraş 1974 yılından önce adeta bir turizm cenneti konumundaydı. Hollywood yıldızlarının uğrak yeri olan Maraş, lüks arabalar, dönemin teknolojinin çok ilerisinde olan ürünler ve 7 yıldızlı ilk otel ile cennetten sunulan bir kare gibiydi. Terk edilen turizm cenneti Maraş'a göz atmaya ne dersiniz?

HOLLYWOOD YILDIZLARININ İLK TERCİHİ

Görsel 1

Turizm sektörünün dinamosu durumundaki Maraş bölgesi 1970'li yıllarda Hollywood yıldızları tarafından sıklıkla ziyaret ediliyordu. Ünlüler arasında Marliyn Monroe, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch ve Brigitte Bardot gibi birbirinden popüler sanatçılar yerini almıştır. Lüks tatil anlayışının merkezindeki Maraş'ta İngiliz Kraliyet ailesi tarafından yapılan Golden Sands Hotel dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli olarak biliniyor.

YALNIZCA TURİZM DEĞİL MÜKEMMEL BİR YAŞAM YERİ

Görsel 2

1970'li yıllarda kendi içerisinde bir medeniyet olan Maraş bölgesinde iş yerleri, eğlence merkezleri, müzeler, sinema ve tiyatro salonları, banka ile spor tesisi bulunuyordu. Bölgenin kendi içerisinde ulaşımı sağlamak için raylı sistem oluşturulmuştur. Kendine has parametreleri olan bölgenin içinde 469 ev, 143 resmi daire, 9 kilise, türbe ve mezarlık ile 8 okul yer alıyordu.

BÖLGE ŞU AN SİVİL DOLAŞIMA KAPALI

Görsel 3

1974 yılından önce Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, 13 Ağustos 1974'ten sonra İkinci Kıbrıs Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir. Şu anda ise Kıbrıs'ı ikiye ayıran "Yeşil Tampon" bölgesi olarak belirlenmiş ve sivil dolaşıma kapatılmıştır.

KİMLER KAPALI MARAŞ BÖLGESİNE GİREBİLİR?

Görsel 4

Bölgede yaşayanlar o kadar acil bir şekilde mekanlarını terk etmek zorunda kalırlar ki eşyalarını toplamaya bile zaman bulamadılar. Bu nedenle Kapalı Maraş bölgesinde her şey insanların bıraktığı gibi duruyor. Tampon bölge halindeki Kapalı Maraş, Birleşmiş Milletler ve Türk askerlerinin denetiminde olan, tamamen toplumsal hayattan izole edilmiş bir konumdadır.

Giriş ve çıkışlar için kısıtlı izin verilirken kişilerin fotoğraf çekmesi bile yasaklanmıştır. Bölgenin içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri için özel olarak tahsis edilen bir ordu evi ve kız öğrenci yurdu yer alıyor. 2016 yılına kadar turistlerin Maraş İkon Kilisesine ziyaretine izin verilirken; bu tarihten sonra bu konuda da yasak getirilmiştir. Askeri kartı olanlar, yurtta kalan öğrenciler ve kayıtlı taksiler haricinde böyle giriş kesinlikle yasaktır. Aynı zamanda bölgeye giriş yapanların belirlenen hız sınırına uyması gerekir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku
Polis otosundan müziği açıp çocuklar için böyle dans ettiPolis otosundan müziği açıp çocuklar için böyle dans etti
Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Kapalı Maraş

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Endişelendiren haber! Türkiye, Çin'i geride bıraktı

Endişelendiren haber! Türkiye, Çin'i geride bıraktı

Yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Özel mesajları ifşa oldu! 'Atsana biraz daha...'

Özel mesajları ifşa oldu! 'Atsana biraz daha...'

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı'nı okuyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı'nı okuyacak

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Onu gören balkona koştu! İzmir'de gülümseten manzara

Onu gören balkona koştu! İzmir'de gülümseten manzara

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Evde Kal' uyarılarına aldırış etmeyenlere böyle isyan etti

'Evde Kal' uyarılarına aldırış etmeyenlere böyle isyan etti

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Diğer Haberler
Polis "Baby Shark" dansı ile evde kalan çocuklara moral verdi

Polis otosundan müziği açıp çocuklar için böyle dans etti

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayınca drone ile ekmek aldı

Virüs nedeniyle evden çıkamayınca bu yöntemi buldu

Çatıdaki ineği görenler gözlerine inanamadı

İlginç anlar! Görenler inanamadı

Eşinin saçını badana fırçasıyla böyle boyadı

Güldüren anlar! Badana fırçasıyla boyadı

Anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi kamerada

Anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi kamerada

Bahçede oynayan minik Bayram'ın jandarma aracını görüp, kaçışı gülümsetti

Jandarmadan kaçışı gülümsetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.