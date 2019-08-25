Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz'de Neler Oluyor Konferansı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Garantörlük hakkı kolay kolay elde edilen bir şey olmamıştır. Dolayısıyla, Avrupa Birliği oyunlarıyla tarihten gelen bir hakkı, bir tertip, bir oyun veya manevrayla Türkiye Cumhuriyeti'nin elinden almak veya Kıbrıslı Türkleri ana vatan Türkiye'den kopartmak gibi bir şeye müsaade etmemiz söz konusu değildir." dedi. Tatar, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz'de Neler Oluyor" başlıklı konferansta, Konya'yı kendi toprakları olarak gördüklerini ve burada olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Türkiye ile KKTC arasında büyük bir sevgi ve gönül bağıyla ortak ideallerin bulunduğunu belirten Tatar, "Bu değerle, bu güç, bu zenginlik ve bu vatan sevgisiyle Kıbrıs Türkü 74'ten önce o zalimlere karşı direnebilmiş, kendisini örgütleyebilmiş ve ne mutlu bize ki 1974'te kahraman Mehmetçik'in adaya ayak basmasıyla kendi devletimiz kurulmuş. Bu özveriyle şu anda Doğu Akdeniz'de, bu büyük çıkarlarımızın savunulabilmesi için ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile ulusal menfaatlerimizin ileriye götürülebilmesi için işbirliği içindeyiz." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin tarihinde Türkiye'nin yeri ve öneminden bahseden Tatar, "Alparslan'ın Anadolu'nun kapılarını açması, daha sonra Kıbrıs'ın fethiyle Türk milleti, Osmanlı torunları bölgede hakimiyeti ve Doğu Akdeniz'de öncü rolüyle, bu büyük ve stratejik coğrafyada mührünü çakmıştır. Böyle güzel topraklarda var olmak, bu varoluşumuzu ekonomik birtakım gelişmelerle ileriye götürebilmek kolay bir olay değil. Bütün bunlar milletimizin zenginliğidir." diye konuştu. Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs için verdiği mücadeleyle, Rumların ve emperyalist güçlerin itirazlarına rağmen garantörlük hakkını kazandığını anımsatarak, şöyle devam etti: "1960 anlaşmalarının ekinde olan Türkiye'mizin herhangi bir durumda tek taraflı müdahale hakkı, çok önemli bir başarıydı ve günün sonunda 1960'tan 1974'e kadar, bütün toplu katliamlara, soykırımlara, her türlü vahşete rağmen direnebilen Kıbrıs Türk halkı 1974'te Rum ve Yunan cuntasının büyük hatası dolayısıyla, Makarios'u devirmeleri, darbe yapmaları ve Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama girişimleri, merhum Bülent Ecevit'in ve tabii ki yardımcısı Necmettin Erbakan'ın talimatıyla, Mehmetçik'in adaya gitmesiyle, Kıbrıs Türk'ü tekrar özgürlüğüne ve bağımsızlığına ulaşmıştır."

1974'ten sonra KKTC'nin gelişerek yoluna devam ettiğini dile getiren Tatar, Türkiye ile KKTC'nin bağını koparmak için oyunlar oynandığını, bu oyuna gelmeyeceklerini bildirdi. - "Kıbrıs Türk'ü oyuna gelmemelidir" Dünyaya açılmak için "evet" dedikleri Annan Planı'na "hayır" diyenlerin buna rağmen Avrupa Birliği'ne kabul edildiğine dikkati çeken Tatar, "Bu kabul edilebilecek bir şey değildi ama büyük bir oyunun tezgahıydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs'ın garantörü olmasını, Kıbrıs'ta haklarının bulunmasını, Kıbrıs'ın geleceğinde söz hakkı olmasını hazmedemeyenlerin bir tezgahıydı. Hala görüşme süreciyle ilgili olarak çeşitli baskılar var. Bu süreçte nasıl federal bir anlaşmayla Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne tam olarak alınabilmesi, Kıbrıs Türklerinin uzun vadede bir azınlık pozisyonunda ve kendi devletlerinin de zaafiyete uğratılmasıyla, Türkiye'nin de artık Kıbrıs'tan kopartılması. Biz Kıbrıslı Türkler buna direneceğiz. Bizim tarihsel bağlarımızı, Türkiye ile olan önemli ilişkilerimizi ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerini kopartan böyle bir oyuna Kıbrıs Türk'ü gelmemelidir ve gelmeyecektir." değerlendirmesini yaptı.