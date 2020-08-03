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Kibyra Antik Kenti'nde bazilikal planlı kilise kalıntısı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 08:50 | Son Güncelleme

Burdur Gölhisar'daki Kibyra Antik Kenti'nde, M.Ö. 4'ncü ve 5'inci yüzyıllarda inşa edilen bazilikal planlı kilise kalıntısı bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, "Bu yıl kazılarımız sadece bu alanda devam ediyor. Çalışmaları, herhangi bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon bitirmeyi planlıyoruz. Ondan sonra koruma, konservasyon ve restorasyon projesi hazırlanacak hızla. Birkaç yıl içerisinde ziyarete açılmış olacak" dedi.

Kibyra Antik Kenti'nde bazilikal planlı kilise kalıntısı bulundu

Burdur'un Gölhisar ilçesinin Horzum Mahallesi'nde birbirinden derin uçurumlarla ayrılan 3 tepe üzerinde yer alan Kibyra Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, bazilikal planlı kilise kalıntısı bulundu. Bu gelişme üzerine çalışmalar, M.Ö. 4'üncü ve 5'inci yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilen kalıntıda yoğunlaştırıldı.

'HENÜZ İÇ KISMINI AÇIĞA ÇIKARMADIK'

Kazı Başkanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, kentte ilk kez bir kilise yapısının açığa çıkarıldığını söyledi. Özüdoğru, "Burası bazilikal planlı kilise. Bu yıl kazılarımız sadece bu alanda devam ediyor. Özelliği ise kentte kazı çalışması yapılan ilk dini yapı olması. Geçen yıl yaptığımız kazılarda yapının 'narteks' ismi verilen ön odalarını açtık. Bu yıl da güney odalarda devam ediyoruz. Henüz iç kısmını açığa çıkaramadık. Önce bu dış kısımları bitireceğiz. En son iç kısmı kazıp, yapının kazı çalışmasını tamamlayacağız" dedi.

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Yapının önemli olduğunu ve Kibyra'nın Hristiyanlık ile geç antik çağına ilişkin önemli bilgiler verdiğini söyleyen Doç. Dr. Özüdoğru, "İlk Hristiyanlık dönemine ilişkin, M.Ö. 4'üncü ve 5'inci yüzyıllarda inşa edilmiş bir kilise yapısı olduğunu anladık. Kazı yaptığımız güney odalarında, daha çok burada görev yapmış din adamlarının, rahiplerin dini tören için hazırlandıkları tahmin ediliyor. Burada görev yapmış rahiplerinin mezarları da bulunuyor. Altı mezar yapısı açtık. Bunlardan en önemlisi Roma dönemi taş lahit. Bizans döneminde kilise içerisinde tekrar kullanılmış. Kilisedeki kazı çalışmaları tamamlandığında kent, özellikle erken Hristiyanlık dönemine ait önemli bir dinsel yapıyı da ziyaret için kazanmış olacak" diye konuştu.

'BİRKAÇ YIL İÇERİSİNDE ZİYARETE AÇILMIŞ OLACAK'

Kazı çalışmalarını aksilik olmaması halinde önümüzdeki sezon bitirmeyi planladıklarını aktaran Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, şöyle konuştu:

"Daha sonra koruma, konservasyon ve restorasyon projesi hazırlanacak hızla. Birkaç yıl içerisinde ziyarete açılmış olacak. Kilise yapısı olarak, erken Roma dönemi, pagan inanç tapınaklarından çevrilmiş iki kilise yapısı olduğunu biliyorduk. Fakat oralarda herhangi bir kazı çalışması mümkün olmamıştı. Bu yapının önemi belki ilk kez Roma dönemi bazilikasından devşirilmiş olsa da bunu henüz kesin söyleyemiyoruz, ama kilise olarak inşa edilmiş büyük bir yapı ve Anadolu'da Hristiyanlığın erken dönemlerine ait bu tür kiliseler çok az sayıda. Kazılarımız bittiğinde Kibyra'da bunlardan birini temsil etmiş olacak."

Kaynak: DHA


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