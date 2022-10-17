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Kiev'de art arda patlama sesleri! 17 Ekim 2022 Rusya'nın Kiev saldırısında can kaybı var mı, son durum ne?

17.10.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rusya tarafından kamikaze drone'lar ile saldırı düzenlendi. Ukrayna'nın başkentinde en az 2 noktada patlama gerçekleştiği aktarılırken konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Kiev Belediye Başkanı Klitschko yaptığı açıklamada patlamaların kent merkezinde gerçekleştiğini ifade etti. Peki, 17 Ekim 2022 Rusya'nın Kiev saldırısında can kaybı var mı, Rusya'nın Kiev saldırısında son durum ne?

Kiev'de art arda patlama sesleri! 17 Ekim 2022 Rusya'nın Kiev saldırısında can kaybı var mı, son durum ne?

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kamikaze drone'lar ile saldırı düzenledi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada patlama seslerinden hemen önce Kiev'deki hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarılırken olayda can kaybı olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Rusya'nın Kiev saldırısında can kaybı var mı?

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RUSYA'NIN KİEV SALDIRISINDA CAN KAYBI VAR MI?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Ukrayna'nın Kerç Köprüsü saldırısı sonrasında iki ülke arasındaki savaşta tansiyon giderek yükselmiş, Rusya bu saldırıya Kiev'in de aralarında bulunduğu 4 şehire füze saldırısı düzenleyerek karşılık vermişti.

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17 Ekim 2022 Pazartesi günü sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.

Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama gerçekleştiği aktarıldı.

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Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını ifade etti.

Öte yandan Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba kent sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları yönünde çağrıda bulundu.

RUSYA'NIN KİEV SALDIRISINDA KULLANDIĞI KAMİKAZE DRONE NEDİR?

Kamikaze drone, bir hava silah aracıdır.

Hedef alanının çevresinde bir süre kalan araç sadece bir hedef bulunduğunda saldırır.

Kamikaze drone'lar, yüksek değerli platformları hedef alana yakın yerleştirmeden kısa sürelerle ortaya çıkan gizli veya gizli hedeflere karşı daha hızlı tepki süreleri sağlar ve ayrıca saldırı kolayca iptal edilebildiğinden daha seçici hedeflemeye izin verir.

KAMİKAZE DRONE'LARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kamikaze drone'lar, uçuş ve kontrol yetenekleri ile dikkat çekmektedir.

Savaş başlığı boyutu ve tasarımı ve hedeflerin bulunması için yerleşik sensörler açısından diğer savaş cihazlarından ayrılır.

Bzı kamikaze drone'lar, hedeflerin yerini belirlemek için bir insan operatörü kullanırken, IAI Harop gibi diğerleri, insan müdahalesi olmaksızın otonom olarak arama ve saldırı başlatma işlevi görebilir.

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