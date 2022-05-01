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Kiev’in Hayaleti adlı pilotla ilgili Ukrayna ordusundan ilginç açıklama: Bir süper kahraman efsanesidir

01.05.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da direnişin sembolü haline gelen ve 40'tan fazla Rus uçağını düşürdüğü iddia edilen 'Kiev'in hayaleti' lakaplı efsane pilot Binbaşı Stepan Tarabalka'nın hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Ancak bu gelişmeden günler sonra Ukrayna Hava Kuvvetleri şaşırtan bir açıklama yaparak "Kiev'in Hayaleti, karakteri Ukraynalılar tarafından oluşturulmuş bir süper kahraman efsanesidir" denildi. Efsanenin ise tek bir pilot değil, Kiev'in koruyan ekibin tamamı olduğu düşünülüyor.

Kiev’in Hayaleti adlı pilotla ilgili Ukrayna ordusundan ilginç açıklama: Bir süper kahraman efsanesidir

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıların ardından “Kiev’in Hayaleti” lakaplı Ukraynalı pilotun 29 yaşındaki Binbaşı Stepan Tarabalka olduğu açıklanmış ve 13 Mart’ta hayatını kaybettiği belirtilmişti. Yetkililer, tarafından Tarabalka’nın madalya ile onurlandırıldığını doğrulanmıştı.

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UKRAYNA HAVA KUVVETLERİ AÇIKLADI

Ancak Rus ordusuna bağlı 40’a yakın savaş uçağını düşürdüğü öne sürülen “Kiev’in Hayaleti” lakaplı Ukraynalı pilotun gerçek olmadığı açıklandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Kiev'in Hayaleti, karakteri Ukraynalılar tarafından oluşturulmuş bir süper kahraman efsanesidir" uyarısında bulunularak, Ukrayna halkından bilgi kirliliğine karşı uyanık olmalarını ve bilgiyi yaymadan önce kaynaklarını kontrol etmesini istedi.
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"Kiev’in Hayaleti"nin tek bir pilottan ziyade Ukrayna’nın başkenti Kiev’i koruyan Hava Kuvvetleri'nin 40. Taktik Havacılık Takımını oluşturan pilotlarının tamamı olduğu düşünülüyor.

"MORAL YÜKSELTMEK İÇİN PROPAGANDA"

Ukraynalı askeri tarihçi Mikhail Zhirohov, Kiev'in Hayaleti hikayesini "moral yükseltmek için propaganda" olarak nitelendirerek, savaşın başlarında Rus ordusunun Ukrayna hava sahasına hakim olduğunu, bu nedenle Ukraynalı bir pilotun "sadece iki veya üç uçağı vurabileceğini" belirtti.

Zhirohov, "Bu propagandaya sahip olmak çok önemli, çünkü silahlı kuvvetlerimiz daha küçük ve birçoğu onlara (Ruslara) eşit olamayacağımızı düşünüyor. Buna savaş zamanında ihtiyacımız var" dedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın şimdiye kadar savaşta 190 uçak ve 155 helikopter kaybettiğini aktarmıştı. Ancak bağımsız askeri analistler Oryx, Rus kayıplarının 26 uçak ve 39 helikopterin yanı sıra 48 insansız hava aracı (İHA) olduğunu düşünüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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