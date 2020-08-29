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Kıl kökü iltihabı kabusunuz olmaktan çıkıyor! Isırgan, zerdeçal ve..

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.08.2020 17:27 | Son Güncelleme

Bazı bölgelerde kıllar çıkamaz ve bakteri, mantar, virüs gibi nedenlerle içi irin toplayarak deride kabartılar oluşturur. Bu durumun bilimsel adı folikülit, halk arasındaki adı ise kıl kökü iltihabıdır. Bu cilt problemi oluştuğu bölgede; acıma, yanma, kaşıntı ve batma gibi hislere neden olur. Genellikle genç ve yetişkinlerde görülür.

Kıl kökü iltihabı kabusunuz olmaktan çıkıyor! Isırgan, zerdeçal ve..

Kıl kökü iltihabı özellikle sürtünmenin fazla olduğu kasık, bikini bölgesi, kalça, koltuk altı, yüz, uyluk ve boyunda çok görülür. Kıl kökü iltihabı, çok ciddi bir sağlık problemi olmasa da verdiği rahatsızlık ve kötü görüntü nedeniyle günlük hayatı oldukça etkiler. Birkaç hafta içerisinde kendiliğinden geçebilen kıl kökü iltihabının iyileşme sürecini hızlandırmak doğal tarifler ile mümkün. İşte kıl kökü iltihabını alan doğal tarifler...

ISIRGAN

  • Üç yemek kaşığı ısırgan, bir miktar su içerisinde 5 dakika kadar haşlanır ve lapa kıvamına getirilir.

  • Ilındıktan sonra tülbent veya bezle şikayetin bulunduğu yere sarılır.

  • Haftada 3 veya 4 kere, 15 dakika olarak uygulanır.

ZERDEÇAL VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

  • 1 çay kaşığı kadar toz zerdeçalla 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı bir kaba eklenir.

  • Yoğun bir macun kıvamına gelene kadar karıştırılır.

  • Sorunlu bölgeye karışım sürülür ve ilk sürüşte hafif şekilde masaj yapılır.

  • Kıl folikülü hafifleyene kadar uygulanır.

  • Karışım ölü deri hücrelerini temizler. Aynı zamanda iltihabı azaltarak ağrıyı ve kaşıntıyı dindirir.

ÇAY AĞACI YAĞI VE ZEYTİNYAĞI

  • Yarım çay kaşığı çay ağacı yağı ile 3 yemek kaşığı zeytinyağı karıştırılır.

  • Sorunlu bölgeye sürülür ve bekletilir.

  • Sorun giderilene kadar her gün uygulanır.

  • Karışım antiseptik ve antibakteriyel özelliği sayesinde enfeksiyonu giderir. Cildi temizler ve böylece iyileşmeyi hızlandırır.

    • KEKİK VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

    • 1 çay kaşığı kekik yağı ile 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı bir kap içerisinde güzele karıştırılır.

    • Sorunlu bölgeye karışım ile 5-10 dakika kadar masaj yapılır ve bekletilir.

    • Her gün uygulanırsa batık kılları çıkarmaya ve iltihabının giderilmesine yardımcı olur.

    ELMA SİRKESİ

    • 5 yemek kaşığı sirke ile çeyrek bardak ılık su karıştırılır.

    • Sorunlu bölgeye günde 2-3 kez uygulanır.

    ALOE VERA JELİ VE GÜL YAĞI

    • 2 yemek kaşığı aloe vera jeli ile 1 yemek kaşığı gül yağı karıştırılır.

    • Karışım sorunlu bölgeye uygulanır ve 2 saat bekletilir.

    • Sonrasında ılık su ile durulanır.

    • Her gün uygulanırsa iltihap ve kaşıntıya etkisi kısa sürede görülür.

    KIL KÖKÜ İLTİHABINI TETİKLEYEN UNSURLAR NELERDİR?

    • Ciltte tahrişe yol açan ya da fazla sıkı giysiler

    • Cilt yaraları, böcek ısırıkları ve kıl dönmeleri

    • Sivilce ve akne gibi cilt sorunları

    • Antibiyotik, steroid ve pomad içerikli kremlerin uzun süreli kullanımı

    • Derinin nefes almasını engelleyici takı ve aksesuarlar

    • Yoğunluğu fazla olan maddelerin cilt gözeneklerini kapatmış olması

    • Yeterince temizlenmemiş havuz, küvet ve jakuzilerin kullanılması

    • Aşırı kilolar ve obezite
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