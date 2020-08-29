Kıl kökü iltihabı kabusunuz olmaktan çıkıyor! Isırgan, zerdeçal ve..

Kıl kökü iltihabı özellikle sürtünmenin fazla olduğu kasık, bikini bölgesi, kalça, koltuk altı, yüz, uyluk ve boyunda çok görülür. Kıl kökü iltihabı, çok ciddi bir sağlık problemi olmasa da verdiği rahatsızlık ve kötü görüntü nedeniyle günlük hayatı oldukça etkiler. Birkaç hafta içerisinde kendiliğinden geçebilen kıl kökü iltihabının iyileşme sürecini hızlandırmak doğal tarifler ile mümkün. İşte kıl kökü iltihabını alan doğal tarifler...
ISIRGAN
Üç yemek kaşığı ısırgan, bir miktar su içerisinde 5 dakika kadar haşlanır ve lapa kıvamına getirilir.
Ilındıktan sonra tülbent veya bezle şikayetin bulunduğu yere sarılır.
ZERDEÇAL VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
1 çay kaşığı kadar toz zerdeçalla 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı bir kaba eklenir.
Yoğun bir macun kıvamına gelene kadar karıştırılır.
Sorunlu bölgeye karışım sürülür ve ilk sürüşte hafif şekilde masaj yapılır.
Kıl folikülü hafifleyene kadar uygulanır.
ÇAY AĞACI YAĞI VE ZEYTİNYAĞI
Yarım çay kaşığı çay ağacı yağı ile 3 yemek kaşığı zeytinyağı karıştırılır.
Sorunlu bölgeye sürülür ve bekletilir.
Sorun giderilene kadar her gün uygulanır.
KEKİK VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
1 çay kaşığı kekik yağı ile 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı bir kap içerisinde güzele karıştırılır.
Sorunlu bölgeye karışım ile 5-10 dakika kadar masaj yapılır ve bekletilir.
ELMA SİRKESİ
5 yemek kaşığı sirke ile çeyrek bardak ılık su karıştırılır.
ALOE VERA JELİ VE GÜL YAĞI
2 yemek kaşığı aloe vera jeli ile 1 yemek kaşığı gül yağı karıştırılır.
Karışım sorunlu bölgeye uygulanır ve 2 saat bekletilir.
Sonrasında ılık su ile durulanır.
KIL KÖKÜ İLTİHABINI TETİKLEYEN UNSURLAR NELERDİR?
Ciltte tahrişe yol açan ya da fazla sıkı giysiler
Cilt yaraları, böcek ısırıkları ve kıl dönmeleri
Sivilce ve akne gibi cilt sorunları
Antibiyotik, steroid ve pomad içerikli kremlerin uzun süreli kullanımı
Derinin nefes almasını engelleyici takı ve aksesuarlar
Yoğunluğu fazla olan maddelerin cilt gözeneklerini kapatmış olması
Yeterince temizlenmemiş havuz, küvet ve jakuzilerin kullanılması
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