Kıl kökü iltihabı kabusunuz olmaktan çıkıyor! Isırgan, zerdeçal ve..

Kıl kökü iltihabı özellikle sürtünmenin fazla olduğu kasık, bikini bölgesi, kalça, koltuk altı, yüz, uyluk ve boyunda çok görülür. Kıl kökü iltihabı, çok ciddi bir sağlık problemi olmasa da verdiği rahatsızlık ve kötü görüntü nedeniyle günlük hayatı oldukça etkiler. Birkaç hafta içerisinde kendiliğinden geçebilen kıl kökü iltihabının iyileşme sürecini hızlandırmak doğal tarifler ile mümkün. İşte kıl kökü iltihabını alan doğal tarifler...

ISIRGAN

Üç yemek kaşığı ısırgan, bir miktar su içerisinde 5 dakika kadar haşlanır ve lapa kıvamına getirilir.

Ilındıktan sonra tülbent veya bezle şikayetin bulunduğu yere sarılır.

Haftada 3 veya 4 kere, 15 dakika olarak uygulanır.

ZERDEÇAL VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

1 çay kaşığı kadar toz zerdeçalla 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı bir kaba eklenir.

Yoğun bir macun kıvamına gelene kadar karıştırılır.

Sorunlu bölgeye karışım sürülür ve ilk sürüşte hafif şekilde masaj yapılır.

Kıl folikülü hafifleyene kadar uygulanır.

Karışım ölü deri hücrelerini temizler. Aynı zamanda iltihabı azaltarak ağrıyı ve kaşıntıyı dindirir.

ÇAY AĞACI YAĞI VE ZEYTİNYAĞI