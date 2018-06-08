Kil Maskesi Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

Kil, yüzyıllardır sağlık ve güzellik kaynağı olarak kullanılan bir toprak çeşididir. İçeriğinde bulunan demir, alüminyum, magnezyum, kalsiyum, silisyum ve çinko gibi doğal mineraller sayesinde özellikle cilt üzerinde birçok faydası bulunur. Besin değerlerinin bu denli çeşitliliği kil maskesini birçok cilt probleminin çözümü için ideal kılar. KİL MASKESİ ÇEŞİTLERİ Kil maskesinin beyaz, yeşil, sarı, pembe, kırmızı gibi renklere sahip birçok çeşidi mevcuttur. Maske uygulaması için tercih cildin ihtiyacına göre yapılırsa, kil maskesinin faydalarının cilde daha olumlu bir şekilde yansıması sağlanabilir. l Beyaz kil maskesi: Cilt için doğal bir çözüm niteliğinde olan beyaz kil maskesi, sivilce için kil maskesi uygulaması yapmayı düşünenlere tavsiye edilir.

l Yeşil kil maskesi: Yağlı bir cilde sahip olup siyah nokta oluşumları ile mücadele edenlere önerilir. Yeşil kil maskesinin cilt üzerinde çatlamadan kuruması fayda sağlaması açısından önemlidir.

l Mavi kil maskesi: Mavi kil maskesi ne işe yarar sorusuna verilebilecek cevap oldukça nettir. Cilt hücrelerinin hızla iyileşmesini sağlayan mavi kil maskesi, bu sayede güneş lekelerinden, sivilce ve inatçı yara izlerinden kurtulmayı sağlar. Öte yandan cilt tonunun açılmasını isteyenlere de önerilir.

l Sarı kil maskesi: Aktarlardan kolaylıkla temin edilebilen sarı kil maskesi cildin alt yapısını onarır. Cilt üzerindeki gözenekleri tıkayan tüm kir ve mikropları yok eder. Etkisi hızlıdır. Problemleri ciltlerde öncelikle beyaz ve yeşil kil maskelerinin kullanılması, problemlerin giderilmesinin ardından sarı kil maskesinin uygulanması tavsiye edilir.

l Pembe kil maskesi: Ciltteki kızarıklıkları azaltmaya yardımcı olur. Cildinin canlı ve genç görünmesini isteyenler için ideal bir maskedir. Yalnız hassas ciltlere önerilmez.

l Kırmızı kil maskesi: Egzamaya yatkın kuru bir cildi olanlar için önerilir. Cilt pullanması ve kaşıntı problemlerini hızlı bir şekilde yok eder. Çoğu nemlendirici maske gibi cildin yağlanmasına sebep olmaz. Cildin yağ dengesini kontrollü bir şekilde ayarlayarak kuruluğu azaltır. Ayda bir defa uygulanması tavsiye edilir.

KİL MASKESİ TARİFLERİ Cilt yapınıza uygun bir maske seçimi yaptıktan sonra kil maskesi nasıl yapılır ve cilde nasıl uygulanır gibi soruların cevabını aşağıdaki tariflerde bulabilirsiniz. 1. Cildi yatıştıran kil maskesi

Güneşten yıpranmış ve sivilceler nedeniyle tahriş olmuş bir cilde sahipseniz bu maskeyi uygulayabilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeler; 1 yemek kaşığı beyaz kil, yarım yemek kaşığı toz haline getirilmiş yulaf ezmesi, yarım çay bardağı kadar papatya çayı. Bu kil maskesinde su yerine papatya çayı kullanılır, bu nedenle papatya çayını demledikten sonra soğutun. Belirtilen miktarda yulaf ve kili metal olmayan bir kaseye alın ve papatya çayını yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Karışım krem kıvamına geldikten sonra maskeyi yüzünüze uygulayın ve 10 dakika sonra yüzünüzü temizleyin. 2. Sivilcelere karşı kil maskesi

Bu maske için beyaz kil kullanabilirsiniz. Eğer kuru bir cilde sahipseniz kesinlikle kırmızı kil kullanmamalısınız. İhtiyacınız olan malzemeler; 4-5 damla çay ağacı yağı, 4-5 damla taze limon suyu ve 3 çay kaşığı sade yoğurt.

Malzemeleri metal olmayan bir kapta azar azar su ekleyerek karıştırın. Krem kıvamına gelmiş olan maskeyi yüzünüze uygulayın ve 10 dakika sonra ılık su ile temizleyin. Maskeye bal ekleyerek cildinizin beslenmesini sağlayabilirsiniz. 3. Yağlı ciltler için kil maskesi

Bu maske için özellikle kırmızı kil kullanmanız tavsiye edilir. İhtiyacınız olan malzemeler; Yarım limon suyu, 1 tatlı kaşığı elma suyu, 1 çay kaşığı vazelin, 1 tatlı kaşığı portakal suyu, 1 yemek kaşığı kırmızı kil. Malzemeleri metal olmayan bir kapta azar azar su ekleyerek karıştırın. Krem kıvamına gelmiş olan maskeyi yüzünüze uygulayın ve 10 dakika sonra ılık su ile temizleyin. Kırmızı kil bulmakta zorluk çekerseniz, kırmızı kil yerine beyaz kil de kullanabilirsiniz. 4. Siyah noktalar için kil maskesi

Siyah noktalar ile mücadele etmek için yeşil kil kullanmanız ideal olacaktır. Bu maske için ihtiyacınız olan malzemeler; 1 tatlı kaşığı papatya suyu ve 1 çay kaşığı yeşil kil. Kil ve papatya suyunu karıştırın ve cildinize sürün. 10 dakika beklettikten sonra cildinizi temizleyin. Hassas cilt yapısına sahipseniz bekleme süresini 10 dakikadan az tutun ve maske kurur kurumaz yüzünüzü yıkayın. Bu maskenin haftada 1 kereden fazla uygulanması önerilmez.