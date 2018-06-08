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Kil Maskesi Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
YÜZ BAKIMI HABERLERİ  | 08.06.2018 15:37 | Son Güncelleme

İçerisinde herhangi bir yan etkiye sebep olabilecek kimyasal barındırmayan kil maskesi sağlıklı bir cilde sahip olmak isteyenler için kozmetik ürünlerine kıyasla oldukça uygun ve etkili bir maskedir. Kil maskesinin düzenli olarak uygulanması halinde kısa süre içerisinde cildin doğal güzelliğine kavuşması mümkün.

Kil Maskesi Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

Kil, yüzyıllardır sağlık ve güzellik kaynağı olarak kullanılan bir toprak çeşididir. İçeriğinde bulunan demir, alüminyum, magnezyum, kalsiyum, silisyum ve çinko gibi doğal mineraller sayesinde özellikle cilt üzerinde birçok faydası bulunur. Besin değerlerinin bu denli çeşitliliği kil maskesini birçok cilt probleminin çözümü için ideal kılar.

KİL MASKESİ ÇEŞİTLERİ

kil maskesi cesitleri

Kil maskesinin beyaz, yeşil, sarı, pembe, kırmızı gibi renklere sahip birçok çeşidi mevcuttur. Maske uygulaması için tercih cildin ihtiyacına göre yapılırsa, kil maskesinin faydalarının cilde daha olumlu bir şekilde yansıması sağlanabilir.

l Beyaz kil maskesi: Cilt için doğal bir çözüm niteliğinde olan beyaz kil maskesi, sivilce için kil maskesi uygulaması yapmayı düşünenlere tavsiye edilir.
l Yeşil kil maskesi: Yağlı bir cilde sahip olup siyah nokta oluşumları ile mücadele edenlere önerilir. Yeşil kil maskesinin cilt üzerinde çatlamadan kuruması fayda sağlaması açısından önemlidir.
l Mavi kil maskesi: Mavi kil maskesi ne işe yarar sorusuna verilebilecek cevap oldukça nettir. Cilt hücrelerinin hızla iyileşmesini sağlayan mavi kil maskesi, bu sayede güneş lekelerinden, sivilce ve inatçı yara izlerinden kurtulmayı sağlar. Öte yandan cilt tonunun açılmasını isteyenlere de önerilir.
l Sarı kil maskesi: Aktarlardan kolaylıkla temin edilebilen sarı kil maskesi cildin alt yapısını onarır. Cilt üzerindeki gözenekleri tıkayan tüm kir ve mikropları yok eder. Etkisi hızlıdır. Problemleri ciltlerde öncelikle beyaz ve yeşil kil maskelerinin kullanılması, problemlerin giderilmesinin ardından sarı kil maskesinin uygulanması tavsiye edilir.
l Pembe kil maskesi: Ciltteki kızarıklıkları azaltmaya yardımcı olur. Cildinin canlı ve genç görünmesini isteyenler için ideal bir maskedir. Yalnız hassas ciltlere önerilmez.
l Kırmızı kil maskesi: Egzamaya yatkın kuru bir cildi olanlar için önerilir. Cilt pullanması ve kaşıntı problemlerini hızlı bir şekilde yok eder. Çoğu nemlendirici maske gibi cildin yağlanmasına sebep olmaz. Cildin yağ dengesini kontrollü bir şekilde ayarlayarak kuruluğu azaltır. Ayda bir defa uygulanması tavsiye edilir.

KİL MASKESİ TARİFLERİ

yesil kil

Cilt yapınıza uygun bir maske seçimi yaptıktan sonra kil maskesi nasıl yapılır ve cilde nasıl uygulanır gibi soruların cevabını aşağıdaki tariflerde bulabilirsiniz.

1. Cildi yatıştıran kil maskesi
Güneşten yıpranmış ve sivilceler nedeniyle tahriş olmuş bir cilde sahipseniz bu maskeyi uygulayabilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeler; 1 yemek kaşığı beyaz kil, yarım yemek kaşığı toz haline getirilmiş yulaf ezmesi, yarım çay bardağı kadar papatya çayı. Bu kil maskesinde su yerine papatya çayı kullanılır, bu nedenle papatya çayını demledikten sonra soğutun.

Belirtilen miktarda yulaf ve kili metal olmayan bir kaseye alın ve papatya çayını yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Karışım krem kıvamına geldikten sonra maskeyi yüzünüze uygulayın ve 10 dakika sonra yüzünüzü temizleyin.

2. Sivilcelere karşı kil maskesi
Bu maske için beyaz kil kullanabilirsiniz. Eğer kuru bir cilde sahipseniz kesinlikle kırmızı kil kullanmamalısınız. İhtiyacınız olan malzemeler; 4-5 damla çay ağacı yağı, 4-5 damla taze limon suyu ve 3 çay kaşığı sade yoğurt.

Malzemeleri metal olmayan bir kapta azar azar su ekleyerek karıştırın. Krem kıvamına gelmiş olan maskeyi yüzünüze uygulayın ve 10 dakika sonra ılık su ile temizleyin. Maskeye bal ekleyerek cildinizin beslenmesini sağlayabilirsiniz.

3. Yağlı ciltler için kil maskesi
Bu maske için özellikle kırmızı kil kullanmanız tavsiye edilir. İhtiyacınız olan malzemeler; Yarım limon suyu, 1 tatlı kaşığı elma suyu, 1 çay kaşığı vazelin, 1 tatlı kaşığı portakal suyu, 1 yemek kaşığı kırmızı kil.

Malzemeleri metal olmayan bir kapta azar azar su ekleyerek karıştırın. Krem kıvamına gelmiş olan maskeyi yüzünüze uygulayın ve 10 dakika sonra ılık su ile temizleyin. Kırmızı kil bulmakta zorluk çekerseniz, kırmızı kil yerine beyaz kil de kullanabilirsiniz.

4. Siyah noktalar için kil maskesi
Siyah noktalar ile mücadele etmek için yeşil kil kullanmanız ideal olacaktır. Bu maske için ihtiyacınız olan malzemeler; 1 tatlı kaşığı papatya suyu ve 1 çay kaşığı yeşil kil.

Kil ve papatya suyunu karıştırın ve cildinize sürün. 10 dakika beklettikten sonra cildinizi temizleyin. Hassas cilt yapısına sahipseniz bekleme süresini 10 dakikadan az tutun ve maske kurur kurumaz yüzünüzü yıkayın. Bu maskenin haftada 1 kereden fazla uygulanması önerilmez.

5. Canlılık verici kil maskesi
Bu maske kil ve pirinci birlikte kullanarak, yüzünüzün canlı ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

1 çay kaşığı pirinci metal ile temas ettirmeden öğütüp un haline getirin. 2 yemek kaşığı su, yarım çay kaşığı nemlendirici krem, 1 tatlı kaşığı mısır unu ve 1 tatlı kaşığı kili öğütülmüş pirinç ile karıştırın. Hazırladığınız karışımı cildinize uygulayın ve 10 dakika bekletip yüzünüzü yıkayın. Bu maskenin haftada 1 kereden fazla uygulanması önerilmez.

KİL MASKESİ HAZIRLARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

kil maskesi hazirlama

Kilin cilde faydalarından en üst düzeyde yararlanmak için cilt tipinize ve tedavi etmek istediğiniz soruna göre kendinize en uygun olan maskeyi seçmelisiniz. Kil oldukça etkili bir maddedir, bu nedenle uygulanırken fayda yerine zarar sağlamaması açısından dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır.

  • Evde kil maskesi hazırlarken kile suyu azar azar ekleyin. Suyu kontrollü bir şekilde eklemeniz elde edeceğiniz kıvam açısından önemlidir.
  • Çeşme sularında klor bulunması sebebiyle içme suyu kullanmaya özen gösterin.
  • Maske hazırlarken tahta kaşık kullanın. Metal eşyaların kil ile teması yapısını bozabilir.
  • Yeşil kil maskesini yüzünüzde tamamen kurumadan yıkamalısınız.
  • Kil maskesi yüzde kaç dakika kalmalı sorunun cevabı genellikle 10-15 dakikadır.
  • Kil maskesini her seferinde tüm yüze uygulamak yerine sadece problemli alanlara uygulamalısınız.
  • Cildinizin istenmeyen bir şekilde kurumasını istemiyorsanız, maskeleri haftada 1 uygulamalısınız. Kırmızı kil maskesinde ise uygulama sıklığı ayda bir olmalıdır.
  • Kil maskesini temizlemek için ılık su kullanmalısınız. Ilık su maskenin yüzünüzden daha kolay çıkmasını sağlar. Böylece cildinizi gereksiz ovup tahriş etmezsiniz.
  • Kil maskesi cildi kurutan bir maskedir. Bu nedenle maske uygulamasının ardından nemlendirici kullanmanız önerilir.
  • Her maske uygulamasından önce olduğu gibi, kil maskesi uygulamasından önce de cildinizin küçük bir yerinde alerjiye karşı önlem olarak test yapmalısınız.
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