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Kılıçdaroğlu 'Anketler bize de yüksek geliyor ama' diyerek uyardı! O toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı: "Beni bazen bir yere götürüyorlar..."

26.03.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Arkadaşlar bazen beni bir yerlere götürüyor, alkış kıyamet kopuyor, 'seçimi kazandık gibi bir hava oluşuyor.' Dikkat çeken bu sözler Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Belediye başkanlarıyla basına kapalı toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını anketlerdeki oy oranlarına dikkat çekerek uyardı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Konuşmalarımızda sadece CHP vurgusu yapmamalıyız" dedi.

Kılıçdaroğlu 'Anketler bize de yüksek geliyor ama' diyerek uyardı! O toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı: "Beni bazen bir yere götürüyorlar..."

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları ve ABB ile İBB Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile seçime yönelik çalışmalarına hız kattı. Ankara'da belediye başkanlarıyla basına kapalı olarak düzenlenen toplantıda Kılıçdaroğlu, "Bize de yüksek anketler geliyor ama" diyerek belediye başkanlarını rehavete kapılmamaları yönünde uyardı. İmamoğlu da konuşmalarda vurgu yapılması gereken noktalara yönelik çağrıda bulundu.

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"BAZEN 'SEÇİMİ KAZANDIK' GİBİ BİR HAVA OLUŞUYOR"

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'te yer alan habere göre belediye başkanlarına seslenirken şöyle konuştu:

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“Bize de yüksek anketler geliyor ama kampanyayı sanki kafa kafaya bir yarış varmış gibi yürüteceksiniz. Rehavete kapılmayacaksınız. Sadece oylarımızın çok olduğu yerlere değil, az olduğu yerlere de odaklanın. Arkadaşlar bazen beni de bir yerlere götürüyor. Alkış kıyamet kopuyor. ‘Seçimi kazandık’ gibi bir hava oluşuyor. Halbuki bizim partililerimizin ağırlıklı olduğu bir yer. Körler sağırlar birbirini ağırlar durumu oluyor. Bizim farklı yerlere yönelmemiz gerek.”

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Başkanlardan birleştirici bir dil kullanmalarını isteyen Kılıçdaroğlu’nun ayrıca “Kimseye olumsuz, sert davranmayın. Kötü davranırsak Erdoğan’dan ne farkımız kalır? Biz Türkiye’yi yönetmeye talibiz. Bunu yerelde gösterdik şimdi genelde göstermek istiyoruz” dediği belirtildi.

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İMAMOĞLU'NDAN 'İTTİFAK' VURGUSU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şunları söyledi:

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“İnsanlara dokunacak, ötekileştirmeyecek konuşmalarımız olmalı. Hayat pahalılığına vurgu yapılmalı. İnsanlar mutlaka bir değişim istiyor. Konuşmalarımızda sadece CHP değil, Millet İttifakı vurgusu yapmalıyız.”

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