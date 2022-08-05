Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu! "Korkmasınlar, gelmeme gerek yok"

Sosyal medyayı aktif kullanan siyasilerin başında gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşımlar geldi. Daha önce ertelenmesiyle gündem olan ODTÜ mezuniyet törenlerinin cumartesi günü Devrim Stadyumu'nda yapılacağını duyuran Kılıçdaroğlu alınan güvenlik önlemlerine göndermede bulundu.

Kılıçadaroğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;



"Yarın (cumartesi) ODTÜ’de Devrim Stadyumu’nda öğrenciler mezuniyetlerini kutlayacaklar, bu güzel. Rektörlük yerleşkeye girişlere “birinci derece aile yakını” kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok. Gençler ve aileleri mezuniyeti gönüllerince kutlasınlar. Gençlerin gözlerinden öpüyorum, hepsini tebrik ediyorum! Aynı hakkı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden de çaldılar, fakülte binalarına indirgediler mezuniyeti. Öğrenci ve veliler bir araya gelemedi. Boğaziçi öğrencileri de yapacağız derlerse yanlarındayım."

DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ

Temmuz ayının başında ODTÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada mezuniyet törenin ertelendiği duyurulmuştu. Ünivesitenin açıklamasında, "Bildiğiniz gibi, üniversitemizde son dönemlerde farklı grupların gerçekleştirdikleri izinsiz toplantı ve eylemlerle farklı, yanlı ve yanlış bir gündem oluşturma veya üniversitemizi çeşitli gruplaşmaların merkezi haline getirme çabası belirgin bir şekilde görülmektedir. Diploma törenimizin planlanması sırasında, olumsuz çabaların, stadyumda düzenlenmesi planlanan bir törende gruplaşmalara neden olabileceği ve farklı grupların tören alanımızı kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevireceği yönünde bilgiler almış bulunuyoruz. Dolayısıyla, bu olumsuz gelişmeler tören hazırlıkları sürecimizde bizleri oldukça zorlayan, farklı çözüm arayışlarına yönlendiren bir durum halini almıştır" denilmişti.





