HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu! "Korkmasınlar, gelmeme gerek yok"

Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu! "Korkmasınlar, gelmeme gerek yok"

05.08.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, TÜİK, Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmeden önce sosyal medya hesabından duyuru yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu. Daha önce ertelenen ODTÜ mezuniyet töreninin cumartesi yapılacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, "Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu! "Korkmasınlar, gelmeme gerek yok"

Sosyal medyayı aktif kullanan siyasilerin başında gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşımlar geldi. Daha önce ertelenmesiyle gündem olan ODTÜ mezuniyet törenlerinin cumartesi günü Devrim Stadyumu'nda yapılacağını duyuran Kılıçdaroğlu alınan güvenlik önlemlerine göndermede bulundu.

AA-20220802-28555809-28555804-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_ERZURUMDA_PARTISININ_MILLETVEKILLERIYLE_TOPLANTISINDA_KONUSTU

Kılıçadaroğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

"Yarın (cumartesi) ODTÜ’de Devrim Stadyumu’nda öğrenciler mezuniyetlerini kutlayacaklar, bu güzel. Rektörlük yerleşkeye girişlere “birinci derece aile yakını” kısıtlaması getirmiş. Bay Kemal önlemi alıyorlar akıllarınca. Korkmasınlar, öğrencilerimiz amacına ulaştıysa benim gelmeme gerek yok. Gençler ve aileleri mezuniyeti gönüllerince kutlasınlar. Gençlerin gözlerinden öpüyorum, hepsini tebrik ediyorum! Aynı hakkı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden de çaldılar, fakülte binalarına indirgediler mezuniyeti. Öğrenci ve veliler bir araya gelemedi. Boğaziçi öğrencileri de yapacağız derlerse yanlarındayım."

Ekran Alıntısı

DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ

Temmuz ayının başında ODTÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada mezuniyet törenin ertelendiği duyurulmuştu. Ünivesitenin açıklamasında, "Bildiğiniz gibi, üniversitemizde son dönemlerde farklı grupların gerçekleştirdikleri izinsiz toplantı ve eylemlerle farklı, yanlı ve yanlış bir gündem oluşturma veya üniversitemizi çeşitli gruplaşmaların merkezi haline getirme çabası belirgin bir şekilde görülmektedir. Diploma törenimizin planlanması sırasında, olumsuz çabaların, stadyumda düzenlenmesi planlanan bir törende gruplaşmalara neden olabileceği ve farklı grupların tören alanımızı kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevireceği yönünde bilgiler almış bulunuyoruz. Dolayısıyla, bu olumsuz gelişmeler tören hazırlıkları sürecimizde bizleri oldukça zorlayan, farklı çözüm arayışlarına yönlendiren bir durum halini almıştır" denilmişti.

AA-20220802-28555809-28555805-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_ERZURUMDA_PARTISININ_MILLETVEKILLERIYLE_TOPLANTISINDA_KONUSTU

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 60 engelli adam evinde çıplak halde ölü bulundu!Yüzde 60 engelli adam evinde çıplak halde ölü bulundu!
3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! KPSS...3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! KPSS...
ÖSYM Başkanı duyurdu: KPSS sınavı iptal edildi!ÖSYM Başkanı duyurdu: KPSS sınavı iptal edildi!
Anahtar Kelimeler:
ODTÜ Kemal Kılıçdaroğlu mezuniyet

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Arda Kural gözaltına alındı! Annesi ve kardeşi de...

Son dakika! Arda Kural gözaltına alındı! Annesi ve kardeşi de...

KPSS soruşturmasında yeni detaylar!

KPSS soruşturmasında yeni detaylar!

En fazla döviz alan iller belli oldu!

En fazla döviz alan iller belli oldu!

4 saat süren Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi! İşte alınan kararlar...

4 saat süren Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi! İşte alınan kararlar...

Mustafa Sarıgül dürüm fiyatına isyan etti! Sosyal medyada gündem oldu

Mustafa Sarıgül dürüm fiyatına isyan etti! Sosyal medyada gündem oldu

Yeni seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! 2. tura kalırsa...

Yeni seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! 2. tura kalırsa...

İlginizi Çekebilir

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz!

Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz!

Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”

Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.