Kılıçdaroğlu elektrik faturası protestosunu bitirme şartını açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 1 Ocak'ta yürürlüğe giren elektrik zamlarını eleştirerek indirime gidilmezse elektrik faturalarını yatırmayacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine toplantısı sonrasında elektrik faturalarıyla ilgili son düzenlemeyi duyurdu. Yüzde 18 olan KDV oranı bugün itibarıyla yüzde 8'e düşürülmüştü. Bu gelişmeden sonra Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası protestosu devam edecek mi merak ediliyordu.

KILIÇDAROĞLU ŞARTINI AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu bununla ilgili akşam saatlerinde sosyal medya hesabından, "Elektrikte sosyal tarife talebimiz konusunda attığın adım hayırlı oldu @RTErdogan. KDV'yi sıfırla talebimiz vardı ama %8’e indirdin. Gel bu yaza kadar KDV'yi sıfırla. Bunu da yaparsan protestomu bitireceğim. Üstelik bu sana siyasi fayda sağlar. Halkımız rahatlasın, bize yeter!" ifadelerini kullandı.

Elektrikte sosyal tarife talebimiz konusunda attığın adım hayırlı oldu @RTErdogan. KDV'yi sıfırla talebimiz vardı ama %8’e indirdin. Gel bu yaza kadar KDV'yi sıfırla. Bunu da yaparsan protestomu bitireceğim. Üstelik bu sana siyasi fayda sağlar. Halkımız rahatlasın, bize yeter! pic.twitter.com/VeDRDMI1jx — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 1, 2022

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda ise şu ifadelere yer verdi:



Zam gelmeden önce çıkıp kamuoyuna açıklama yapmıştım. Demiştim ki; ‘4 kişinin bir ailenin ortalama elektrik tüketimi 230 kilovat saattir. Buraya zam yapmayın’ Sözümüzü dinlemedi, 150 kilovat saate kadar olanlara zam yapmadı. Baktı ki bu da olmuyor, 210 kilovat saate kadar olana bir ayrıcalık tanıdı.

Dün akşam 230 dese, Kılıçdaroğlu’nun dediği oluyor, ‘en iyisi 240 yapayım da şundan kurtulayım’ dedi. Bizim sosyal tarifemizi kabul etti. Bu ne demektir? Biz devleti ondan daha iyi tanıyoruz. Biz vatandaşı ondan daha iyi tanıyoruz. Biz ülkemizi ondan daha iyi biliyoruz.

Bilmiyorlar, devleti yönetemiyorlar. KDV’yi baştan sıfırla dedik, yüzde 8 yaptı. Sıfırla kardeşim. En azından yaza kadar sıfırla. Eğer bunu yaparsa protestomu kaldıracağım. Onu da bilmesini isterim.

