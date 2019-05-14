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Kılıçdaroğlu için 'linç edelim' paylaşımı yapan sanık: Ahirette cezamı almak isterim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 11:21 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçen yıl Eskişehir'de şehit cenazesine katılmasının ardından sosyal medyada hakaret eden sanık 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Kılıçdaroğlu için 'linç edelim' paylaşımı yapan sanık: Ahirette cezamı almak isterim!

Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Bahtiyar A. (60) ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasında, pişman olduğunu belirten sanık Bahtiyar A, "Akıllı telefonlar yüzünden oldu. Ben aslında öyle demek istemedim. 'Bunları def etmek lazım' yazacaktım, klavye 'linç etmek' diye çevirmiş. Klavye hatası. Ahirette cezamı almak isterim. Burada ceza almak istemiyorum. Adliyeye düştüğüm için çok üzgünüm. Zaten bu olay sonrası sosyal medya hesabımı kapattım." dedi.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

CHP Genel Merkezi ve Eskişehir İl Başkanlığı adına davaya müdahil olan Avukat Kemal Sayılır ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Akılı klavyelerin, eş anlamlı kelimeleri tamamlamadığını savunan Sayılır, "Hepimiz bu tip telefonlar kullanıyoruz. Kaldı ki 'linç etmek' kelimesiyle 'def etmek' kelimesi arasında anlam birliği yoktur." ifadelerini kullandı. Sanığı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek ve aşağılamak" suçundan 1 yıl 3 ay hapse mahkum eden hakim, bu kararı 9 bin lira adli para cezasına çevirdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen yıl ekim ayında Batman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün, Eskişehir'de yapılan cenaze törenine katılmıştı. Tören sonrası Bahtiyar A. hem kendisine ait sosyal medya hesabından hem de bir yerel gazetenin internet sitesinde konuyla ilgili yaptığı haberin yorum bölümüne hakaret içerikli ifadeler yazmıştı. Gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Eskişehir linç

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Sıkıyı görünce fırıldak gibi döner çapsınlar. adam olup lafının arkasında dahi duramazlar.
"Eleştirilen veya hakaret edilen taraf AKP ve RE değilse, hapis cezası para cezasına çevrilir" diye özel kanun çıkarttılar herhalde.
Bu olay çubuk ta olan olayın benzeri Madem orada insanlar tepki gösterdi sen Çubuk a neden gittin Kafasız KA.
@kawlon Bir şehidin cenazesine katılıp taziye dilemek için ak trollerden izin mi alacak adam
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