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Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu bir şeye değindi" diyerek açıkladı: Korkudan gelemiyorlar

20.09.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elazığ'da okul açılışına katıldı. Kentte bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, daha sonra ise partisinin grup toplantısına katıldı. CHP liderinden önce kürsüye çıkan İBB Başkanı İmamoğlu, "Keşke şehri yönetenler de burada olsaydı" dedi. Kılıçdaroğlu da konuşmasını yaptığı sırada bu sözleri yineleyerek, "Korkudan, baskıdan gelemiyorlar" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu bir şeye değindi" diyerek açıkladı: Korkudan gelemiyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi Temel Atma Töreni'ne katıldı ve partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çıkarken, okulun yapım sürecinden bahsederek önemli mesajlar verdi ve "Keşke şehri yönetenler de burada olsaydı" dedi. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'nun ifadelerine atıfta bulunarak, "Korkudan gelemiyorlar, iktidar olduğumuzda herkesi kucaklayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

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"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ ADINA GÜZEL ŞEYLER YAPIYORUZ"

Türkiye'nin geleceği adına güzel bir şey yapıyoruz. Gençlerin daha iyi koşullarda yetişmeleri için güzel şeyler yapıyoruz.

"KORKUDAN GELEMİYORLAR"

Başkan (İmamoğlu) bir şeye değindi "Keşke Elazığ'ı yönetenler burada olsaydı" dedi. Yerel ve valilik düzeyinde... Baskıdan, korkudan gelemiyorlar. İktidar olduğumuzda herkesi kucaklayacağız. Bu millet kavgadan bıktı. Niye kucaklaşmıyoruz?

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Elazığ Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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