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Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ziyaret edecek mi? Kulislerde bu konuşuluyor: CHP'li kurmaylar...

21.03.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım seçimlere giderken siyasetin gündemi de hareketlendi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşebileceği aktarıldı. Kulislere göre CHP'li kurmayların 'Tüm siyasi partiler ziyaret edilirken Memleket Partisine gitmemek olmaz' dediği aktarıldı.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ziyaret edecek mi? Kulislerde bu konuşuluyor: CHP'li kurmaylar...

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlendi. Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşeceği iddia edilmişti. İddia siyasetin gündemini hareketlendirirken Memleket Partisi'nden gelen bir açıklamayla ziyaretin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Ankara kulislerinde konuşulanları aktardı. Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi ziyaretiyle ilgili olarak Canova, "Edindiğim bilgilere göre Kılıçdaroğlu, tüm siyasi partilere gidecek ama bir güne veya 1 haftaya sıkıştırmak yerine bütün bir kampanyaya yaymayı planlıyor. Dolayısıyla her hafta belirli oranda siyasi partiyi ziyaret etmesi öngörülüyor" dedi. Açıklamasının devamında Canova, "CHP'li kurmaylar, 'Tüm siyasi partiler ziyaret edilirken Memleket Partisine gitmemek olmaz' diyor. O kapı açık bırakılıyor. Bir haftalık süre içerisinde yok ama bu olmaz anlamına gelmez deniyor" diye konuştu.

Canova'nın açıklamasından satır başları:

"CHP kulislerinin nabzını tuttum. Muharrem İnce'nin adaylığı ile ilgili olarak 'Bu gayet normal' diyorlar. Kendi siyasi partisi var, bir genel başkan olarak adaylığını koyabilir, buna kimse karşı koyamaz noktasında CHP. Adaylıktan çekilmesi yönünde bir girişimde bulunulacak mı, bulunulmayacak mı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ne yönde etkiler gibi tartışmalar var.

"SONUÇLAR ÜZERİNDEN MESAJLAR VERİLEBİLİR"

Çekilmesi yönünde CHP'den Muharrem İnce'ye bir talep gitmeyecek ama çekilmemenin sonucunu da taşıyamaz gibi bir mesaj veriliyor. Bu süreçte İnce'ye çekilmemesi durumda oluşabilecek sonuçlar üzerinden mesajlar verilebilir. CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun adaylığını düşünüldüğü gibi etkilemeyeceği düşüncesindeler.

"O KAPI AÇIK BIRAKILIYOR"

Tüm bu bakış açısına rağmen İnce ile bir görüşme yapılır mı? Dün, kulislere yansımıştı. Gidip görüşeceği, randevu aldığı daha sonra bunlar yalanlanmıştı. Edindiğim bilgilere göre Kılıçdaroğlu, tüm siyasi partilere gidecek ama bir güne veya 1 haftaya sıkıştırmak yerine bütün bir kampanyaya yaymayı planlıyor. Dolayısıyla her hafta belirli oranda siyasi partiyi ziyaret etmesi öngörülüyor. Edindiğim bilgilere göre Memleket Partisine ziyaret bu bir haftalık süre içerisinde yok fakat CHP'li kurmaylar, 'Tüm siyasi partiler ziyaret edilirken Memleket Partisine gitmemek olmaz' diyor. O kapı açık bırakılıyor. Bir haftalık süre içerisinde yok ama bu olmaz anlamına gelmez deniyor. Kampanya süresi içerisinde belirlenecek bir zamanda İnce ile görüşebileceği halen ifade ediliyor."

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Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce CHP Memleket Partisi

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