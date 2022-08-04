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  4. Kılıçdaroğlu'na coşkulu karşılama! Kente sloganlar eşliğinde giriş yaptı

Kılıçdaroğlu'na coşkulu karşılama! Kente sloganlar eşliğinde giriş yaptı

04.08.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2011'deki Uludere olayında yaşamını yitirenlerin ailelerini ziyaret etmek üzere Şırnak'a geldi. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra parti kurmaylarının da eşlik ettiği CHP liderini karşılayan yoğun kalabalık sloganlar attı.

Kılıçdaroğlu'na coşkulu karşılama! Kente sloganlar eşliğinde giriş yaptı

Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'de meydana gelen Uludere olayında hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarını ziyaret etmek için sabah saatlerinde Şırnak'ın Uludere ilçesine ayak bastı.

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Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde eşlik eden isimler arasında Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, TBMM bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu’nun görev alan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök yer alıyor.

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Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'na inen Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Cihangir Bilin, CHP Hakkâri İl Başkanı Nazım Demir, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ve CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan karşıladı.

KALABALIKTAN SLOGANLAR YÜKSELDİ

Öte yandan Şırnak halkı Kılıçdaroğlu'nu coşkulu bir şekide karşıladı. Kılıçdaroğlu'nu sloganlarla karşılayan kalabalıktan "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu”, “Şırnak seninle gurur duyuyor” ve “Hak, hukuk, adalet” sesleri yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak Uludere Kemal Kılıçdaroğlu

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