Kılıçdaroğlu'na coşkulu karşılama! Kente sloganlar eşliğinde giriş yaptı

Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'de meydana gelen Uludere olayında hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarını ziyaret etmek için sabah saatlerinde Şırnak'ın Uludere ilçesine ayak bastı.
Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde eşlik eden isimler arasında Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, TBMM bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu’nun görev alan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök yer alıyor.
Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı'na inen Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Cihangir Bilin, CHP Hakkâri İl Başkanı Nazım Demir, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar ve CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan karşıladı.
Öte yandan Şırnak halkı Kılıçdaroğlu'nu coşkulu bir şekide karşıladı. Kılıçdaroğlu'nu sloganlarla karşılayan kalabalıktan "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu”, “Şırnak seninle gurur duyuyor” ve “Hak, hukuk, adalet” sesleri yükseldi.