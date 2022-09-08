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Kılıçdaroğlu'na 'yıl dönümü' hediyesi! CHP duyurdu: En genç olanlar seçildi

08.09.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinden bir 'yıl dönümü' hediyesi geliyor. Kuruluşunun 99'uncu yılı için hazırlıklarını sürdüren CHP'den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun 9 Eylül'de Anıtkabir'i ziyaret edeceği duyuruldu. Açıklamada ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir ziyaretini gerçekleştireceği kişilerin partiye yeni üye olan en genç 99 kişi olarak seçildiği bilgisine yer verildi.

Kılıçdaroğlu'na 'yıl dönümü' hediyesi! CHP duyurdu: En genç olanlar seçildi

Kılıçdaroğlu'nun 9 Eylül'de gençlerle gerçekleştireceği Anıtkabir ziyareti CHP Basın Birimi tarafından duyuruldu. Konuyla ilgili konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Altıntop, "Bu çalışma ile Genel Başkan'ımıza, partinin kuruluş yıl dönümünde bir nevi hediye vermek istedik" ifadelerini kullandı.

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EN GENÇ 99 ÜYE KATILACAK

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, partiye yeni üye olanlardan en genç 99 kişi, Kılıçdaroğlu ile Anıtkabir'deki törene katılarak çelenk bırakacak.

Üye çalışmalarını koordine eden Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Altıntop, yaptığı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun gençlere verdiği önemin farkında olduklarını belirtti.

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"GENEL BAŞKANIMIZA HEDİYE VERMEK İSTEDİK"

"Gençlerin hayalleri benim hedeflerimdir" diyen Kılıçdaroğlu'nun gençlerin siyasal mücadeleye katılmasını çok önemsediğinin altını çizen Altıntop, şunları kaydetti:

"Bizler de hem siyasetin hem CHP kadrolarının gençleşmesi gerektiğini düşünerek '99'uncu yılda 999 genç üye' diyerek bir çalışma yürüttük. Bu çalışma ile Genel Başkan'ımıza, partinin kuruluş yıl dönümünde bir nevi hediye vermek istedik. Türkiye'nin her yerinde gençlik kollarımız üye stantları kurdu ve koymuş olduğumuz üye hedefine ulaşıldı. Gençlerimiz, Genel Başkan'ımızla buluşmak ve birlikte ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmak için heyecanlı."

(AA)

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Anıtkabir

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