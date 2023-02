Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye tepki: Hepimiz tutuklanmaya hazırız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına sert tepki göstererek bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik'in, "Biz afet bölgelerinde vatandaşlarımızla beraber olduğumuz için bu siyasi tartışmaların çok parçası olmadık, halen de olmayacağız. Her ne kadar siyaset yapılmasın diyerekten o bölgeye gidenler neredeyse miting yaparcasına benzer kalıpta sözlerle bir şekilde, bir yıkım siyaseti gerçekleştirseler de bunların hepsine cevap vereceğimiz bir zaman var. Bunları not ediyoruz. Ama şimdi önceliğimiz canlarımızı enkaz altından kurtarmak, yaralarımızı sarmak ve dışarıda olan, evsiz kalmış ya da binalarına giremeyen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak." sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Bu saraylılar milletçe nasıl bir ruh halinde olduğumuzu tam idrak edebilmiş değiller. Not ediyorlarmış! Not etseniz ne yazar? Siz hala anlamadınız, hepimiz tutuklanmaya hazırız. İyice not edin bunu. Ettiniz mi? Şimdi bir daha edin! Milletimize sataşmanızı hiç önermem."