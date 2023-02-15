SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması! Bir il daha eklendi... "Afet bölgesi olarak değerlendirilecek"

Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı konuşmada Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Elazığ'ın da depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirileceğini duyurdu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:



(Kahramanmaraş merkezli depremler) 10 il diyorduk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ'ı da ekleyerek 11 il olarak zikredeceğiz.

Biz deprem bölgesinde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaların içine girmedik. Girmeyeceğiz. Önceliğimiz yaralarımızı sarmak.

Çeşitli ülkelerden gelen tüm milletlerin arama-kurtarma ekiplerine de buradan bir kez daha teşekkürlerimizi iletiriz. Deprem yardımları konusunda 10 bin liralık yardımlar vatandaşlarımıza aktarılmaya başlandı ve bunlar atarak devam edecek Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek. Neredeyse 200 binden fazla vatandaşımız başka illere nakledilmiş oldu.

Ayrıntılar geliyor...

