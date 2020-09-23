Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'yalan makinesi' yanıtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "TTB’ye yönelik eleştirilerime Kılıçdaroğlu’nun cevap vermesi gayet doğaldır. Zira kaynakları aynıdır. Kovid-19’la mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken var demek müfterilik ve utanmazlıktır. Kılıçdaroğlu keşke bir yalan makinesine bağlanıp bu konuşmasını yapsaydı" ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV'de Şirin Payzın'ın konuğu olan Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli'nin benim yalan makinesine bağlanmam teklifini kabul ediyorum. Sayın Erdoğan, sayın Bahçeli ve ben yalan makinesine bağlanalım, kabul ediyorum. Doğru söylüyor biz Türk Tabipleri Birliği ile aynı kökenden geliyoruz. Doktorlar hipokrat yemini ederler. Orada hiçbir farklılık gösterilmeksizin hastaları tedavi edeceklerini kabul ederler. Biz de bu ülkeyi yönetirken hiç kimsenin kimliğine bakmaksızın herkese hizmet edeceğiz. Bütün sağlık çalışanlarına 83 milyonun minnet borcu vardır. 24 saat çalışan sağlık çalışanları var. O beyler 24 saat çalışıyorlar mı?