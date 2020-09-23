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Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'yalan makinesi' yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2020 22:21 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Kılıçdaroğlu keşke bir yalan makinesine bağlanıp konuşmasını yapsaydı" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli'nin benim yalan makinesine bağlanmam teklifini kabul ediyorum. Sayın Erdoğan, sayın Bahçeli ve ben yalan makinesine bağlanalım, kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'yalan makinesi' yanıtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "TTB’ye yönelik eleştirilerime Kılıçdaroğlu’nun cevap vermesi gayet doğaldır. Zira kaynakları aynıdır. Kovid-19’la mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken var demek müfterilik ve utanmazlıktır. Kılıçdaroğlu keşke bir yalan makinesine bağlanıp bu konuşmasını yapsaydı" ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV'de Şirin Payzın'ın konuğu olan Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli'nin benim yalan makinesine bağlanmam teklifini kabul ediyorum. Sayın Erdoğan, sayın Bahçeli ve ben yalan makinesine bağlanalım, kabul ediyorum. Doğru söylüyor biz Türk Tabipleri Birliği ile aynı kökenden geliyoruz. Doktorlar hipokrat yemini ederler. Orada hiçbir farklılık gösterilmeksizin hastaları tedavi edeceklerini kabul ederler. Biz de bu ülkeyi yönetirken hiç kimsenin kimliğine bakmaksızın herkese hizmet edeceğiz. Bütün sağlık çalışanlarına 83 milyonun minnet borcu vardır. 24 saat çalışan sağlık çalışanları var. O beyler 24 saat çalışıyorlar mı?

"KORONAVİRÜS VERİLERİNDE YALAN SÖYLÜYORLAR"

Koronavirüs verilerinde yalan söylüyorlar. TTB ziyaretimde söyledim: Devlet bazen bazı bilgileri gizleyebilir, ama yalan söyleyemez. Bu rakamların doğru olmadığını tüm dünya biliyor."

ÖZGÜR ÖZEL: YALAN MAKİNESİ ÇATLAMAZSA NAMUSSUZUM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında "MHP lideri Bahçeli'nin attığı twitlerde aynı kaynaklardan besleniyorlar ve CHP lideri için yalan makinesine bağlanmalıdır diyor" sorusuna şu yanıtı verdi:

"TTB ile CHP aynı kaynaktan beslenir. TTB gücünü sağlık emekçilerinin kullandığı oylardan alıyor. CHP de sağlık emekçilerinin önemli kısmından oy alıyor. Ama oy alsın almasın hepsine birden destek veriyor. Kişisel ya da partisel bir husumetle hiç birine yaklaşmıyoruz. Hepsinin sonuna kadar arkasındayız.

Yalan makinası meselesi varsa bugünlerde icat olmadı 50-60 yıldır yalan makinesi var. Bundan 5 sene öncesine Bahçeli'yi bağlasak yalan makinesine makine çatlamazsa namussuzum."

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