Kılıçdaroğlu'ndan "Bay Kemal" sözü! "Kimse korkmasın" diyerek paylaştı: İktidarı devralınca biz tamamlayacağız

TOKİ tarafından başlatılan 'İlk Evim' ve 'İlk İş Yerim' adlı sosyal konut projelerinin yankıları sürüyor. Muhalefetten projeye yer yer eleştiriler yöneltilirken tartışmalar devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu da sosyal medya paylaşımında iktidara tepki gösterdi ve "O konutlar bitecek, kimse korkmasın" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarında yer alan ifadeler:

"Türkiye, savaşta olan ülkeye, Rusya’ya borcunu ödeyemiyorum diyor. Halktan parasını aldığı gazın parasını ödeyemiyor. Kime? Savaşta olana! Türkiye hep ciddi devlet olmuştur ve itibar görmüştür. Her şeyi yok ettiler. Çok çürük bir sistem var. Çok çürümüş bir saray iktidarı var.

"Sürekli de oy satın almak için yalan söylüyorlar. Vaatlerin çoğunu asla yapmayacaklarını biliyoruz ama halkımız kaygılanmasın. Onların yarım bıraktığı sosyal projeleri, iktidarı devralınca biz tamamlayacağız. Bu da Bay Kemal sözü olsun. O konutlar bitecek, kimse korkmasın."

