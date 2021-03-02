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Kılıçdaroğlu'ndan 'bedava aşı' iddiasıyla ilgili yeni açıklama: 12 milyon dolar ne oldu?

02.03.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Kılıçdaroğlu'ndan 'bedava aşı' iddiasıyla ilgili yeni açıklama: 12 milyon dolar ne oldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin'den Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşısıyla ilgili gündeme getirdiği iddiayla ilgili "DMO ile Sinovac'ın anlaşması elimde var, sana gönderebilirim. Rantın olduğu yerde siyasi akbabalar vardır. Bedava alacaksın 1 milyon doz aşıyı, 12 milyon dolara satacaksın. Ne sırrı, faturalar var. 12 milyon dolar ne oldu?" açıklamasını yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, gündeme getirdiği 'bedava aşı' iddiasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

'12 MİLYON DOLAR NE OLDU?'

Geçen hafta bir soru sordum. Çin'den bedava alınan aşı Devlet Malzeme Ofisi'ne (DMO) 12 milyon dolara fatura edildi mi? Sayın Koca'nın da bir konuşmasında verdiği yanıtla başlamıştım. Gazeteci soruyor; Sinovac'ın getirilişinde iktidara yakın şirket aracı oldu mu? Bu kesinlikle doğru değil diye cevap veriyor. Keymen İlaç'ın adını açıkladım. Koca'dan yanıtı şunun için istedim, siz aracı yok diyorsunuz, o kişi seni aldatıyor. Sana doğru bilgiyi bu kardeşin verir. DMO ile Sinovac'ın anlaşması elimde var, sana gönderebilirim. Rantın olduğu yerde siyasi akbabalar vardır. Bedava alacaksın 1 milyon doz aşıyı, 12 milyon dolara satacaksın. Ne sırrı, faturalar var. 12 milyon dolar ne oldu? Keymen açıklama yaptı. Masrafları karşılamak için kullandık dedi. Masraf 12 milyon dolar mı? Nereye gidecek bu para? Ben bunu soracağım. Masrafını çıkar anlatırsın, şu harcamaları yaptım. Onu faturalarsın ama senin faturalaman şöyle, 1 milyon doz aşı, çarpı 12, eşittir 12 milyon dolar.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalardaki grup basın toplantısında 'Ücretsiz gelen 1 milyon doz aşı için devlete fatura kesildi' iddiasında bulunmuştu. Gündeme gelen bu iddianın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ticari sır olarak kalması gereken bilgiler ifşa edildi. Biz aşıyı en ucuza alan ülkeyiz, bu iddiamın arkasındayım. Altını çiziyorum, hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar bir kuruş ilave verilmemiştir" açıklamasını yapmıştı.

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