Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a karşı dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu arasındaki 'FETÖ'nün siyasi ayağı' polemiği yargıya taşınmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'Devletin kozmik odasını FETÖ unsurlarına kim açtı? Bir kişinin talimatı ile açıldı; Recep Tayyip Erdoğan. Devletin namusunu terör unsurlarına açan FETÖ'nün siyasi ayağıdır! Devletin sırlarını, kozmik odayı bir talimatla açtırmak vatan hainliği değil midir? FETÖ'nün siyasi ayağı aynı zamanda BOP'un Eşbaşkanı olan kişidir' sözleri üzerine 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KARŞI DAVA



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı dava açtı.

