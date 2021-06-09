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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin

09.06.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısındaki sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 'Millet açsa onları da siz doyuruverin' demiş. Yapıyoruz zaten. Sen batırdın, biz koştuk. O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan 'Millet açsa onları da siz doyuruverin' demiş. Yapıyoruz zaten. Pandemide CHP'li belediyeler yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL destekle fakir fukaranın yanında oldu. Sen batırdın, biz koştuk. O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "AK Partili makul anne babalara, dürüst insanlara çağrımdır; artık bu düzene veda etme zamanınız gelmiştir. Vatanınıza karşı sorumluluğunuz budur" dedi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin bugünkü grup toplantısında, “Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkânlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Yapılandırmaysa bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Nankörlük biliyorsunuz parayla değil, onlar yine nankörlüğe devam ediyor. Milletimizden gayet güzel teşekkürler alıyoruz, bunlar millet aç diyor. Rizeliyim. Trakya’dan bütün şu andaki oradaki üreticilerin çeltik üreticisinin yaklaşımının ne olduğunu da gayet iyi biliyorum. Bundan bihaber olanlar bundan anlamaz ki” ifadelerini kullanmıştı.

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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP

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