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  4. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Özeleştiri yaptığımı anlayamamış

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Özeleştiri yaptığımı anlayamamış

06.09.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözleriyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan yine sözlerimi çarpıtarak, yalanlarına devam etmiş. Bir sosyolojiden bahsederek, özeleştiri yaptığımı anlayamamış.' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Özeleştiri yaptığımı anlayamamış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Kitleler Sayın Erdoğan'a oy veriyorsa o kitlenin sorgulanması gerek. Toplumsal sorunumuz vardır" sözleri için "Burada gerçekten akli bir sıkıntı var. Sen kalkıyorsun 11, 12 yenilgi alıyorsun ve yenilgiden sonra hâlâ faturayı millete kesiyorsun" diyen Erdoğan’a tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

Erdoğan yine sözlerimi çarpıtarak, yalanlarına devam etmiş. Bir sosyolojiden bahsederek, özeleştiri yaptığımı anlayamamış.

Ben kendisinin “ahlaki ve siyasi meşruiyetinin olmadığını” söylemiştim. Erdoğan’ın uçan sarayına binen gazeteciler bu soruyu sormamış. Aynı, seçim öncesi Türkiye’nin doğalgaz borcunu erteleyip, Erdoğan’a kaynak yaratan Putin’in, bunu ne karşılığında yaptığını sormadıkları gibi…

Ahlaki meşruiyeti olmayan Erdoğan, bu ülkeye ömrünü vakfetmiş, 80 yaşının üstüne gelmiş emekli generallerimizi hapiste tutarken; suçu sabit bir katilin serbest bırakılmasını emretmiş. Şimdi söyler misiniz, ahlak bunun neresinde?

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