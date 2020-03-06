Kılıçdaroğlu’ndan gazetecilerin tutuklanmasına tepki

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Saray, bağımsız gazetecileri tutuklamaya, medyayı sansürlemeye ve muhalif görüşleri sindirmeye devam ediyor. Hiç kimse unutmasın, hukukun üstünlüğünün güvencesinde özgürce gazeteciliğin yapılacağı bir Türkiye’yi, Saraya rağmen yeniden inşa edeceğiz."

CHP liderinin Twitter mesajı, Odatv’de yayınlanan, Libya’da şehit olan bir MİT mensubunun cenazesine ilişkin haberin ardından başlatılan soruşturma sonrası geldi. Soruşturma kapsamında şimdiye dek sitenin yayın yönetmeni, haber müdürü ve bir muhabiri tutuklanmıştı.

