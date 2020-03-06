HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu’ndan gazetecilerin tutuklanmasına tepki

Kılıçdaroğlu’ndan gazetecilerin tutuklanmasına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2020 23:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Hukukun üstünlüğünün güvencesinde özgürce gazeteciliğin yapılacağı bir Türkiye'yi, Saraya rağmen yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’ndan gazetecilerin tutuklanmasına tepki

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Saray, bağımsız gazetecileri tutuklamaya, medyayı sansürlemeye ve muhalif görüşleri sindirmeye devam ediyor. Hiç kimse unutmasın, hukukun üstünlüğünün güvencesinde özgürce gazeteciliğin yapılacağı bir Türkiye’yi, Saraya rağmen yeniden inşa edeceğiz."

CHP liderinin Twitter mesajı, Odatv’de yayınlanan, Libya’da şehit olan bir MİT mensubunun cenazesine ilişkin haberin ardından başlatılan soruşturma sonrası geldi. Soruşturma kapsamında şimdiye dek sitenin yayın yönetmeni, haber müdürü ve bir muhabiri tutuklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Erdoğan'dan kritik görüşmeErdoğan'dan kritik görüşme
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
chp lideri Kemal Kılıçdaroğlu Basın Özgürlüğü Odatv

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

CHP'den TBMM'ye çağrı!

CHP'den TBMM'ye çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'ya gidiyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andrej Plenkovic ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkel ile görüştü

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Son dakika! Bahçeli'den 'Moskova Zirvesi' yorumu

Bahçeli'den 'Moskova Zirvesi' yorumu

Yalova Belediye Başkan Vekilliğine Mustafa Tutuk seçildi!

Yalova Belediye Başkan Vekilliğine Mustafa Tutuk seçildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.