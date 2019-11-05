Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Seçime giriyorum beni kayyum ile görevden alıyorlar niçin? Hangi gerekçelerle görevden alıyorsun, bilmemiz lazım. Biz, Ankara, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındığında da aynı şeyleri söyledik. Demokrasi hepimizin ortak paydası olmak zorundadır.

Bu bağlamda şunu da ifade etmek isterim. Belediye başkanlarının kelepçelenip ayrı ayrı kentlere gönderilmeleri de doğru değil. Seçimle gelen birine 10 saat kelepçe vuramazsınız. Farklı düşüncelerdeyiz, farklı siyasi görüşlerdeyiz ama ben de insanım onlar da insan. Ben de vatanımı seviyorum, onlar da vatanını sevmek zorundalar.

Demokrasi aynı zamanda adalet demektir. RTÜK'te bir üyemiz vardı, Faruk Bildirici seçildi. RTÜK Başkanı, yasalara aykırı gelir sağlıyor. Dolayısıyla bunun doğru olmadığını, istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Bunu seslendiriyor. Yolsuzluk olayını dillendirdiği için, oturuyorlar RTÜK yönetiminden 6 kişi Faruk Bildirici'nin üyeliğini düşürüyorlar. TBMM'de 600 milletvekili seçti, 6 kişi düşürdü.

"DARBE GİRİŞİMİ ADİL ÖKSÜZ YAKALANMADAN AYDINLIĞA KAVUŞMAZ"



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bir kişinin ismini dile getirdim. O kişi Adil Öksüz. Herkese kelepçe takılıyor, Adil Öksüz'e takılmıyor. 15 Temmuz darbe girişimi Adil Öksüz yakalanmadan aydınlığa kavuşamaz.



