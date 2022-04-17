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Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink açıklaması: Gerçek katiller henüz aydınlığa kavuşmadı

17.04.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "Hrant Dink'in katili hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa kavuşmadı. Benim bütün hedefim bu güzel ülkede beraberce ve güzelce yaşamak. " dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink açıklaması: Gerçek katiller henüz aydınlığa kavuşmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı ziyareti sonrası basın açıklaması yaptı. "Hrant Dink'in katili hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa kavuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu, "Benim bütün hedefim bu güzel ülkede beraberce ve güzelce yaşamak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"O DERİN KARANLIĞI MUTLAKA AYDINLATMALIYIZ"

"Hrant Dink'in katili hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa kavuşmadı. Rakel hanım bir sözü var: Bir çocuktan bir katil yaratan o derin karanlık. O derin karanlığı mutlaka aydınlatmalıyız.

"RAKEL HANIMIN ACILARINI BİLİYORUM"

Benim bütün hedefim bu güzel ülkede beraberce ve güzelce yaşamak. Rakel hanımın acılarını biliyorum. Yaşadığı acıların farkındayım. Eğer bir çocuğu karanlık odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkarılması lazım."

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