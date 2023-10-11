Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaret: 'Verimli bir toplantı gerçekleştirdik'

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu’na TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır eşlik etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve fikirlerini Meclis Başkanı’na aktardıklarını belirterek, "Soru önergelerinden tutun Can Atalay’a kadar düşündüğümüz, hatta çözüm olarak kendilerine düşüncelerimizi aktardık. Sayın Kurtulmuş da dikkatle dinledi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını kendisine takdim ettik" dedi.

(İHA)

