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Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere çağrı mektubu

05.11.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere bugün kendi dillerinde çağrı mektubu gönderdiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere çağrı mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği "İstanbul İklim Vizyonu " programına katılmıştı. Kılıçdaroğlu etkinlikte yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Eğer alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir. İster içeriden ister dışarıdan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada siz hala İstanbul'a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa, o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim" şeklinde konuşmuştu.

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BÜYÜKELÇİLİKLERE ÇAĞRI MEKTUBU

Son olarak Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'de bulunan bütün büyükelçiliklere kendi dillerinde çağrı mektubu gönderdiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, “Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım” diyerek mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun büyükelçiliklere gönderdiği mektubunda şu ifadeler yer alıyor:

"SADECE TÜRKİYE'YE DEĞİL TÜM DÜNYAYA ZARAR VERECEK"

İklim krizi tüm dünyanın ortak sorunudur. İklim krizinden geçmekte olan dünyayı ağır bir şekilde etkileyecek bir proje bugün Türkiye’nin gündeminde. “Kanal İstanbul Projesi”, ekolojik sistemi altüst ederek sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya zarar verecek niteliktedir. İklim kriziyle mücadelenin ortak sürdürülmesi için Akdeniz havzasının en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul ve dünyamızın geleceği adına bu çağrının yapılması zorunlu bir hal almıştır.

"TABAN TABANA ZIT NİTELİKTE"

Bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele içinde olduğu bir süreçte, “Kanal İstanbul” gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak, doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesi, doğanın korunması ve iklim krizi ile mücadeleyle taban tabana zıt niteliktedir.

"YATIRIMCILAR BU PROJEYİ DESTEKLEMEMELİDİR"

Ülkenizdeki yatırımcılar, Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya iklimine karşı bir hareket olan bu projeyi desteklememelidir. Bu, ülkemiz ile birlikte dünyanın iklimine de dönülmez bir zarar verecektir. İstanbul’a ihanet, dünyaya ihanet anlamına gelir. “Kanal İstanbul Projesi”nin uygulanmasının önlenmesi için mücadele vermeye devam edeceğim.

Ülkemin iklimini, havasını, suyunu, toprağını korumak benim görevim. Sizlere de dünyayı korumak için çağrıda bulunuyorum.

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Anahtar Kelimeler:
kanal istanbul Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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