Kılıçdaroğlu'ndan ucuz sosyal konut projesiyle ilgili dikkat çeken sözler! "Bu işin başarılı olmasını istiyorum" dedi ve ekledi

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan yeni sosyal konut projesiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'ndan dikkat çeken bir çağrı geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SOSYAL KONUT ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hazine garantisi ver, destekleyeceğiz' diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemlerde TOKİ’nin Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha birçok ildeki ihaleleri iptal oldu. Çünkü müteahhitler ihaleye girmiyor. Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben bu işin başarılı olmasını istiyorum.

Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var, siyasiler olarak, bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Tekrar ediyorum, hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz. Bir rezalet daha yaşansın istemiyoruz.

Ha sen yine git, medya görünümlü aparatlarına "Bay Kemal projeye karşı çıktı" haberi yaptır, sorun değil. Yeter ki bu iş olsun."





