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Kılıçdaroğlu'ndan ucuz sosyal konut projesiyle ilgili dikkat çeken sözler! "Bu işin başarılı olmasını istiyorum" dedi ve ekledi

18.09.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ucuz sosyal konut projesiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu, paylaşımında halkın böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu çağrısında "Hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz. Bir rezalet daha yaşansın istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan ucuz sosyal konut projesiyle ilgili dikkat çeken sözler! "Bu işin başarılı olmasını istiyorum" dedi ve ekledi

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan yeni sosyal konut projesiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'ndan dikkat çeken bir çağrı geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SOSYAL KONUT ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

WSQ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hazine garantisi ver, destekleyeceğiz' diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemlerde TOKİ’nin Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha birçok ildeki ihaleleri iptal oldu. Çünkü müteahhitler ihaleye girmiyor. Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben bu işin başarılı olmasını istiyorum.

Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var, siyasiler olarak, bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Tekrar ediyorum, hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz. Bir rezalet daha yaşansın istemiyoruz.

Ha sen yine git, medya görünümlü aparatlarına "Bay Kemal projeye karşı çıktı" haberi yaptır, sorun değil. Yeter ki bu iş olsun."

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