Kılıçdaroğlu'ndan uyuşturucu iddialarına ilişkin yeni açıklama: Fink atıyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda ortaya attığı uyuşturucu iddialarına yeniden değinen CHP lideri, önemli mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, açıklamalarında şunlara değindi...

AK PARTİ'NİN VİZYON BELGESİ

Bir vizyon belgesi açıklandı. Bir cümle önemliydi. 'Gelin hep beraber bu vizyon belgesinin içini dolduralım' diye çağrı yapıldı. Bu ne demektir? 'Aslında bizim bir vizyon belgemiz yok, bize katkı verirseniz yeni bir vizyon belgesi yapalım' demektir. Üniversiteleri, eğitim sistemini mahvettiler, çıkmışlar vizyon belgesi açıklayacağız diyorlar. Bunlar vizyonun ne olduğunu biliyor mu? Güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuracağız. Vizyon budur.

ERDOĞAN'A "TELEVİZYONA ÇIKALIM" ÇAĞRISI

Ben arada bir Erdoğan'a çağrı yapıyorum yine yapayım. Eğer vizyonerliğin ne olması gerektiğini bana anlatmak istiyorsan senin televizyon kanallarında ben hazırım. Gel, gel, gel. Kaçma gel. Vizyon neymiş sana öğreteyim.

"GERÇEK MİLLİYETÇİ BİZİZ"

Hikaye bunların milliyetçiliği. gerçek milliyetçi biziz arkadaşlar, gerçek yurtsever biziz.

AK Parti'ye oy veren, belediye meclis üyelerine, belediye başkanlarına, fiilen üye olanlar ve milletvekillerine soru sormak isterim. Aynı şekilde MHP'lilere de. Saray hükümeti kime çalışıyor?

UYUŞTURUCU İDDİALARI...

Uyuşturucu paraları Türkiye'ye gelsin diye bir değil birden fazla özel kanun çıkardılar. Uyuşturucu parasını davet edersen uyuşturucu baronunu da davet edersin. Nitekim öyle oldu. davetiye çıkardılar. Baronlar Türkiye'de fink atıyor. 'İspatla' demiş (Bakan Soylu) Hay hay, son birkaç ayda olan olayları hatırlayalım.

Sırp mafya lideri İstanbul'da öldürüldü. Azerbaycanlı mafya lideri Ataşehir'de öldürüldü. Afgan baronlar zaten İstanbul'da. Gürcü ve İranlı baronlar İstanbul'da çatışmaya girdi. Antalya'da bir başka mafya lideri öldürülmüştü. Daha dün Sultangazi'de 5 yabancı arasında çıkan silahlı çatışma... Ya bunları siz görmüyor musunuz? Bana diyorsun ki ispatla. İşte ispatı, ne yapacaksın?

Türkiye şu anda Avrupa'nın en büyük kara para aklayan ülkelerinin başında geliyor. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinde böyle rezalet görülmemişti. Kirli paralar, kirli insanları şehirlerimize getirdi. Bu pislik düzen, Allah kahretsin bu düzeni.

