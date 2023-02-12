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Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: "Yapılacak işler var"

12.02.2023 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği bölgeleri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. İşte o videonun ve Kılıçdaroğlu'nun mesajının detayları...

Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: "Yapılacak işler var"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illeri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Yapılacak işler var. Yerine getirilmesi gereken sorumluluklar var. Yüzleşmemiz gereken gerçeklerimiz var." notuyla videolu bir paylaştı.

Kılıçdaroğlu, yayınladığı videosunda şu ifadeleri kullandı:

  • Zor bir günün karanlık gecesinden derin bir kalp sızısıyla sesleniyorum sizlere.
    Buralarda çok mücadele var, çok. Zamana karşı canhıraş bir savaş veriyor insanlarımız. Emin olun, gerçekten de canhıraş bir savaş veriyor insanlarımız. Bir canı daha kurtarabilmek için tırnaklarını parçalayarak o enkaz yığınlarında yaşam tünelleri açıyorlar. Enkazın karanlığına bir damla ışık olabilmek için. Türkiye’nin evlatları, yüreklerini koymuş durumda. Allah hepsinden razı olsun. Türkiye onları asla unutmayacaktır.

  • Çok can yitirdik halkım, çok. Toprak elbet hepimizi zamanı geldiğinde basacak bağrına ama 'Allah sıralı ölüm versin' deriz ya, keşke öyle olsaydı. İçimiz acı dolu, yaprak döküyor her yanımız.

"ÖNÜMÜZDEKİ YOL ÇOK UZUN OLACAK"

  • Bir de enkazdan kurtulanlar var ki, öldürücü soğukta sokaklarda can cana vermiş direniyorlar. Hala koordinasyon sağlanabilmiş değil. Çadır yok, tuvalet yok. Sizin de bildiğiniz şeyler işte. Bu zifiri karanlık saatlerinde daha ne anlatayım ben sizlere. Bugünü asla unutmayalım halkım. Düşen yerde kalmasın, mazlumun hakkı divana kalmasın. Bu ülkenin yeni bir düzene ihtiyacı var halkım. Hepimizin zihniyeti değişmek zorunda. Önümüzdeki yol çok uzun olacak. O yol çok engebeli. Tırmanışımız çok dik olacak.

"TÜRKİYE'NİN RUHUNU KEMİRDİ"

  • Öyle dedikleri gibi, 1 yılda falan gitmemiz gereken yere varamayız. Geçici çözümlerle idare edemeyeceğiz bir noktaya geldik. En acısı da bizi biz yapan değerlerimiz zarar gördü halkım. Arsızlık, hırsızlık, rant kavgası, bencillik… Bunları derhal bitirmeliyiz. Bunlar Türkiye’nin ruhunu kemirdi.

  • Artık açgözlülüğün bittiği, kaynakların sadece küçük bir azınlığa değil tüm halkımıza ait olduğu yepyeni bir düzeni getirmek zorundayız ve inanın bu sadece iktidar değişimiyle olmaz, daha büyük değişimler lazım bize. Zarar gören her değerimizi bir bir tamir ederek çok güçlü bir değişim yaratmalıyız. Güçlü bir sosyal devleti, vatandaşı için var olduğunu hiç unutmayan bir devleti bu enkazın içinden çıkarıp inşa etmek zorundayız. Bunu hep beraber yapacağız inşallah. Bir daha önlenebilir nedenlerden dolayı böylesi bir acı yaşamayalım. Bu son olsun, bu son.
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Anahtar Kelimeler:
deprem CHP kılıçdaroğlu

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