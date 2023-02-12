Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: "Yapılacak işler var"

Zor bir günün karanlık gecesinden derin bir kalp sızısıyla sesleniyorum sizlere.

Buralarda çok mücadele var, çok. Zamana karşı canhıraş bir savaş veriyor insanlarımız. Emin olun, gerçekten de canhıraş bir savaş veriyor insanlarımız. Bir canı daha kurtarabilmek için tırnaklarını parçalayarak o enkaz yığınlarında yaşam tünelleri açıyorlar. Enkazın karanlığına bir damla ışık olabilmek için. Türkiye’nin evlatları, yüreklerini koymuş durumda. Allah hepsinden razı olsun. Türkiye onları asla unutmayacaktır.