Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım: "Yapılacak işler var"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illeri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Yapılacak işler var. Yerine getirilmesi gereken sorumluluklar var. Yüzleşmemiz gereken gerçeklerimiz var." notuyla videolu bir paylaştı.
Kılıçdaroğlu, yayınladığı videosunda şu ifadeleri kullandı:
Zor bir günün karanlık gecesinden derin bir kalp sızısıyla sesleniyorum sizlere.
Buralarda çok mücadele var, çok. Zamana karşı canhıraş bir savaş veriyor insanlarımız. Emin olun, gerçekten de canhıraş bir savaş veriyor insanlarımız. Bir canı daha kurtarabilmek için tırnaklarını parçalayarak o enkaz yığınlarında yaşam tünelleri açıyorlar. Enkazın karanlığına bir damla ışık olabilmek için. Türkiye’nin evlatları, yüreklerini koymuş durumda. Allah hepsinden razı olsun. Türkiye onları asla unutmayacaktır.
Yapılacak işler var. Yerine getirilmesi gereken sorumluluklar var. Yüzleşmemiz gereken gerçeklerimiz var. pic.twitter.com/aix7qXTRHl— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 11, 2023
Öyle dedikleri gibi, 1 yılda falan gitmemiz gereken yere varamayız. Geçici çözümlerle idare edemeyeceğiz bir noktaya geldik. En acısı da bizi biz yapan değerlerimiz zarar gördü halkım. Arsızlık, hırsızlık, rant kavgası, bencillik… Bunları derhal bitirmeliyiz. Bunlar Türkiye’nin ruhunu kemirdi.