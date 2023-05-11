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Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım! 'İlk çözmemiz gereken mesele'

11.05.2023 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. "Gerçekler" notuyla video paylaşan Kılıçdaroğlu, geçen yılki market fiyatlarıyla bu yıla ait yapılan market alışverişinin fiyatlarını karşılaştırdı.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım! 'İlk çözmemiz gereken mesele'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Gerçekler" notuyla yeni bir video paylaştı.

Yayınladığı videoda, "Önümüzdeki ay ilk çözmeniz gereken mesele sofranıza kuracağınız yemekler, çocuklarınızın ihtiyacını karşılamaktır." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Peki siz bu radikallerden oluşan koalisyonun bu meseleleri umursadığını hiç gördünüz mü? Mutfağınızda kıyametler kopuyor, marketler, pazarlar yangın yeri fakirin payına ise cehennem düştü.

Saraylılar aylardır size laf salatası yapıyor. İki yakanızı bir araya getirmeye her çalıştığınızda Erdoğan gelip gömleğinizin yakasından bir düğme daha koparıyor. Bunu neden yaptığını sorduğunuzda da yanıt vermek yerine size hamaset satıyor. Ordunun gemisini sergiliyor. Sorumsuzluk bu. Bakın sadece soğan veya et değil her şey pahalı. Artık tasarruf edecek yer kalmadı. Biz göreve gelir gelmez ilk iş önce tarladaki sonra sofradaki yangını söndüreceğiz.

Bakın en çok alışveriş yaptığınız indirim marketlerinden insanımızın en çok aldığı ürünleri aldım. Size bir sene önceki fiyatını ve bu sabahki fiyatını söyleyeceğim; 1 kilo pirinç aldım: Geçen sene 18 lira bugün 39 lira. Bir kilo pirinç 4 kişilik bir aileye kaç gün gider biliyor musunuz? Tabi siz biliyorsunuz da saraydakiler bilmezler.

1 kilo kuru fasulye: Geçen sene 17 lira bugün 36 lira vermişiz. 1 kilo toz şeker: Geçen sene 20 liraya aldığımız şeker bugün tam 47 lira. 1 litre süt: Geçen sene 14 lira bugün 27 lira. 750 gram yoğurt: Geçen sene 12 lira bugün 28 lira verdik. 1 kilo çay: Geçen sene 41 liraya alıyorduk biz bugün buna 76 lira 50 kuruş verdik. 1 kilo domates: Geçen sene 12 lira bugün 27 lira ödedik. 400 gram kuşbaşı: Geçen sene 55 lira bugün 92 lira. Bir kalıp beyaz peynir aldık. Geçen sene 28 lira bugün 75 lira. 1 kavanoz salça: Geçen sene 21 lira bugün 36 lira.

Sevgili halkım biz iktidara gelmeliyiz ki süt bu senenin sonuna kadar 50 lira olmasın. Biz gelmeliyiz ki bu sene sonuna kadar peynir 125 lira olmasın. Bir kilo çay 110 lira olmasın."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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