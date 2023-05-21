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Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: Vatanını seven sandığa gelsin

21.05.2023 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, videosunda "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi; 10, 20 milyon dahası mı gelsin? Unutma, o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım: Vatanını seven sandığa gelsin

Millet İttifakı'nın cmhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada... Sevgili gençler; montaj ve iftiralar her yerde, mesajımı yaymam için, bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın! Her yerde anlatın! Vatanını seven sandığa gelsin." notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi; 10, 20 milyon dahası mı gelsin? Unutma, o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin!"

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı:


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